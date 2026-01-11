陳凱琳出動「舖王」爸爸拍片重奪「吸金KOL」寶座　佘詩曼飆升第4

在這個「流量即金錢」的年代，藝人轉型KOL已成新常態。媒體廣告分析平台admanGo前日（9日）公布最新「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜。34歲的2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace）一直穩坐「吸金女王」寶座，但去年卻被倪晨曦等藝人佔據前三甲，只能屈居第四位。相隔一年，陳凱琳終於收復失地，重奪榜首位置，再次證明她在廣告界的超強號召力和品牌價值。

陳凱琳去年跌出三甲。（IG@ghlchan）

陳凱琳今年再奪「吸金KOL」磅首，影后衛詩雅排第7位。（IG@ghlchan）

陳凱琳全家總動員 得「舖王」爸爸相助

去年一度跌出三甲的陳凱琳今年反彈，成功絕非偶然，翻看她的IG出Po頻率極高，除與不同 KOL 跨界合作，還出動視帝老公鄭嘉穎及三個可愛兒子，甚至連父母都會粉墨登場。有指陳凱琳父親陳桂祥有「舖王」稱號，擁有不少商舖收租；在退休前，陳爸申報的職業為「油站代理」，與蜆殼石油亦關係密切，曾有媒體估計陳父身家超過15億港元，現在經常與女兒孖住上一齊拍片做KOL，全家總動員大賣溫馨家庭樂。

陳凱琳試過只圍住浴巾出現。（IG@ghlchan）

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日，經常晒恩愛。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，先後誕下三名可愛兒子。（IG：@kevincheng_official）

陳凱琳拒當「吸金王」：唔鍾意用錢衡量價值

陳凱琳對於「最吸金」這個頭銜卻顯得相當淡然，早前接受訪問時，直言不喜歡這個稱號。「我唔鍾意用金錢來衡量一個人嘅價值。我同小朋友講，錢係一種道具，俾我哋生活，但唔係用呢一樣嘢來變成一種身份。」她續說：「而家係Top，但遲啲或會Drop，我唔想用佢來衡量我嘅滿足感及存在價值。」

陳凱琳唔鍾意用金錢來衡量一個人嘅價值。（資料圖片/陳順禎 攝）

「文慧心」效應佘詩曼連升級位列第四

至於緊隨其後的第二、三位，分別是女神倪晨曦（Elva）及樂壇天后鄭秀文（Sammi）。值得留意的是，佘詩曼憑藉《新聞女王2》的超高人氣，吸金力亦同步飆升，2025 年排行榜穩坐第四位。而第5至10位則分別為：容祖兒、林芊妤（Coffee）、影后衛詩雅、YouTuber J Lou。而在這一片女性主導的紅海中，張敬軒成為了十強中唯一的男星，位列第 9，第 10 位則是中韓混血 KOL Miss Sue Chang。而該排行榜的計算方法僅以IG KOL在其IG頻道內的品牌內容廣告宣傳作計算，不包括廣告商支付予社交平台費用。

佘詩曼飆升第4位。（微博@佘詩曼）

十強名單出爐。（IG@admangohk）

