「造星狗毛」羅啟聰涉毒被捕　TVB周嘉全曾為同居好友：震驚嘅

2018年參加《全民造星》第一季的男歌手羅啟聰，外號「KIS」或「狗毛」因涉毒，被警方以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕。據了解，TVB藝人周嘉全曾與之合作cover歌曲，頗為熟稔。



周嘉全出席TVB劇集《非常檢控觀》宣傳活動。（陳順禎 攝）

今日（11/1）周嘉全出席TVB劇集《非常檢控觀》宣傳活動。他接受《香港01》訪問時，透露自己在劇中角色為「艾俠」，雖戲份不算多，但有發揮。

「狗毛」羅啟聰曾與周嘉全、羅毓儀等人一齊唱cover。（截圖）

「狗毛」羅啟聰。

與「狗毛」曾為室友

談到「狗毛」羅啟聰被捕一事，周嘉全坦言：「以前係深交嘅，以前係好好嘅朋友，曾經做過roomates，一齊住過，但係對於佢近呢幾年嘅事，我就冇乜接觸，好少見。因為大家有各自嘅嘢忙，我又住到好遠。（冇再一齊住？）係時不時生日、過節send個message，對於佢近況我真係一啲都唔知。」

周嘉全：近排佢做過啲咩我係唔清楚

曾經為好朋友，為什麼又會疏遠？周嘉全解釋並不是疏遠：「其實而家都唔係唔深交，只不過少咗接觸，有時講吓心事。其實佢成日教我唱歌，佢教唱歌係好叻好勁，我介紹過唔同朋友畀佢學唱歌，都係一致好評。純粹係人大咗，有唔同嘢忙，唔係話疏遠，但係對於佢做過啲咩我係唔清楚。」問到對事件會否感到震驚？他回答：「係震驚嘅，有樣嘢就係，司法程序同調查都進行中，我唔想下定論。朋友發生咗啲咁嘅事，有需要我先至會去幫。」

