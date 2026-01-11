TVB上位小生公開頒獎禮幕後操作　自己化妝零車馬費：看藝人檔位

《萬千星輝頒獎典禮2025》雖然在早前已圓滿結束，但後續討論度依然不斷。而近年備受TVB力捧的小生林正峰，當晚亦有參與盛典，更用第一身視覺拍攝了在頒獎禮幕後的準備功夫，近日更將成片上貼社交平台與大家分享，引來不少關注。

林正峰近年備受力捧。（林正峰微博圖片）

林正峰公開頒獎禮後台畫面

在影片中，林正峰對着鏡頭化妝，他之所以這樣做是因為如到現場梳化是需要排隊的，他還展示當日幕後化妝場地，室內設置了許多化妝枱位置，有許多藝人在準備等候梳化，所以自己化妝還是節省了不少時間。

林正峰自己化妝。（影片截圖）

化妝間設置了多張化妝枱。（影片截圖）

但髮型還未處理的他，待排到他的時候，他就向髮型師展示想梳內地頂流王鶴棣的髮型，於是就交由髮型師作處理。他還透露參加頒獎禮的藝人是會有車馬費，但會依藝人的地位所給付，他表示：「參加頒獎典禮它是沒有一個預算，就不像廣告，最多可能有的是那個所謂的車馬費，就看每個藝人的檔位，但是我就肯定沒有，但是他們會包我一張來回澳門的船票。」

梳化是要排隊的。（影片截圖）

輪到自己整髮型。（影片截圖）

藝人亦需要拿門票

在準備走紅地氈前，其實有許多藝人需要集中在一處作等候，此時的大家就閒聊，待輪到他的時候就上車，他笑言：「我們上車了，然後我覺得很好笑，就是我們只是地庫繞一圈上去上面，然後就下車走紅地毯，就弄得好像好華麗一樣。」而作為明星而且是參與者，他還表示藝人也要拿門票的，而且在門票左上方會寫有藝人姓名以作識別。

大家等候坐車走紅地氈。（影片截圖）

藝人也要拿門票。（影片截圖）

食物區給藝人醫肚子

另外，在頒獎禮現場雖然設置大圓桌坐位，但並未有提供食物。他表示其實在頒獎禮前，已安排食物區給藝人醫肚子，眼見食物種類豐富，安排都相當周到。