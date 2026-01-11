張天賦未紅前家道中落寄人籬下　與癌父雨中被趕出街：嗰個係惡夢

29歲的張天賦（MC）2019年參加《全民造星II》入行，短短數年已名成利就，成為小天王，雖屢傳賭錢輸巨債，他亦有大方回應。早前MC接受周國豐主持的港台節目《音樂中年》訪問，提及人生一段低谷經歷，曾與當時患癌病的爸爸被業主趕出屋外，當時還下大雨，父子無家可歸，景況淒涼。

張天賦月前接受周國豐訪問。（《音樂中年》節目）

MC透露未紅時曾與爸爸住西貢一處偏僻的屋仔。（《音樂中年》節目）

聽陳奕迅歌得到啟發

節目中，MC分享多首人生歌曲，其中一首是陳奕迅的《人生馬拉松》，他表示被歌詞觸動，提醒自己每次遇上低谷都不要輕易放棄。MC透露有一段時間與爸爸一起居於西貢一處偏僻的屋仔，後來發現被介紹入住的地方，原來只是親戚幫人看管，自己和爸爸一直蒙在鼓裡，後來真正屋主回來，即趕兩父子出街。

估唔到間屋唔係親戚，最後被真業主趕走，當時仲要落好大雨。（《音樂中年》節目）

MC現貴為小天王。（IG@mcheung1201）

MC每次憶起舊事都話唔覺苦，因為當時未嚐過甜。（IG@mcheung1201）

係新一代小天王。（IG@mcheung1201）

家當全被丟出屋外：濕晒

MC憶起當晚的畫面仍心有餘悸：「嗰個係惡夢，佢將我哋屋企啲嘢丟晒出街。」當中包括他結他、音響、衣服等所有「家當」，全被棄置在街上並被雨淋濕；而更令他心痛是當時爸爸患重病，身形消瘦變弱，但仍要承受這種侮辱和打擊，他說：「佢將我哋屋企嘅嘢掉晒出街，咁啱當時我哋諗住返去攞返啲嘢，仲碰巧落雨，（周︰電影一樣！)拍戲都未必咁。我見到我支吉他發霉咗，有啲音箱又濕晒，啲衫都唔可以再著。當時爹哋已經好瘦削，佢又好憤怒俾人呃咗。」之後父親病逝，他承受那份傷痛應付賽事。

靠樂觀性格走出低谷

MC表示當時不覺得生活艱苦：「當時生活，我未知咩叫苦，因為都未嘗過甜，未識分如唔如意，我係嗰啲天跌落嚟當被冚嘅人，我好樂觀。既然俾人掉晒啲嘢，我都冇辦法，咪唯有收拾返，無得嬲無得唔開心。既然要過，咁不如我開心地過。當然之後回望返，呢段經歷都幾刻骨銘心。」最後靠樂天性格走出低谷，更表示覺得當時的經歷成就今天的自己。

MC爸爸好支持兒子追音樂夢。（IG@mcheung1201）

MC爸爸因癌病離世，未能見到兒子今日成績。（IG@mcheung1201）

MC與媽媽合照。（IG@mcheung1201）

MC自責成父母離婚導火線

MC曾在陳志雲主持的《Stephen 傾》訪問中，提過自己的成長經歷，在提及忘父時更在鏡頭前落淚。原來MC的父親由富裕變家道中落，但因為MC的成績差而決定帶他去加拿大讀書，但當時媽媽反對，最後父母亦因此離婚，令MC覺得父母因自己而分開，一直非常自責。

做Busker、冷氣技工搵錢

MC亦曾透露在參加選秀節目《全民造星II》期間，曾面臨零收入、耗盡積蓄的困境。為追尋音樂夢，他成為街頭賣唱的Busker，同時做過冷氣技工等散工維持生計。而母親曾勸他腳踏實地找份工作，唯獨父親是他最強大的後盾，鼓勵他「鍾意就去做」。但可惜當MC晉身《全民造星II》20強後，去到醫院欲告訴爸爸這個好消息，但當時父親已經病危，只能用書寫方式表達自己心聲，又對MC豎起拇指。最終張天賦在得到亞軍，可惜父親已離開，看不到他決賽，但相信會對兒子有今天的成績感到自豪。

MC參加《造星》時耗盡積蓄。（《全民造星II》截圖）

當時後亞軍。（《全民造星II》截圖）