八九十年代實力派女歌手組限定組合Super Queens　參加慈善音樂會

《同心同路。聲動香港》慈善音樂會將於將於2月13日晚上7時30分在伊利沙伯體育館表演場隆重舉行，是次音樂會匯聚近二十位本地知名歌手及藝人參與演出，當中包括胡渭康、湯寳如、韋綺珊、黃翊、何婉盈、文佩玲和李樂詩組成的限定組合Super Queens、小肥、譚嘉儀、何啟南、陳國峰、顏志恒、支嚳儀、涂家堯、顏米羔、黃劍文、劉威煌、陳芊芸、沈宗賢，以及藝術顧問陳雋鶱，門票定於1月14日（下周三）早上10時正在城市售票網公開發售。今次音樂會獲得多個企業、基金會及社會團體鼎力支持，旨在感謝社工、義工及市民，齊為香港打氣，祝福香港。收益用於早前大埔火災受影響人士，協助社區重建，並藉此傳遞社會關愛與和諧的信息。

日前大會特別公布慈善音樂會詳情，多位歌手和藝人也有現身支持

胡渭康：「一知道有這個為社工和義工打氣的音樂會，我馬上叫上我在『康樂同行』的兄弟姐妹們一起來。其實我們一直也參與不少義工服務，比如早前我們去過啟航1331，探訪受影響的居民。有婆婆告訴我，她本來心裡很不安，但看到這麼多朋友、這麼多不同形式的支持，而且有中醫義診，她真的感到好溫暖。所以我們也希望能用自己的方式，為大家多行一步、多添一分力。」

譚嘉儀說：「這次我會帶來我的首本名曲！很多人都說這些歌陪伴了他們，給他們力量。我也想對大家說：無論面對什麼，我們都要『伴我同行』。你們一定要來，我們就在台上，用音樂陪著大家！」

顏米羔表示：「好開心有機會參與這次音樂會！我一直相信，每個人都想為社會出一分力。對我而言，唱歌就是我最擅長帶給大家溫暖的方式，希望能用歌聲讓大家開開心心、暖意滿滿地度過這個馬年。」

韻律動力基金暨義務工作發展局主席彭韻僖律師 BBS MH JP表示：「音樂擁有跨越語言、治癒心靈的獨特力量。我們衷心感謝每一位演出歌手及藝人、贊助人及合作夥伴的無私付出。他們的善舉彰顯了《獅子山精神》和《同舟共濟》的核心價值。我們相信這次匯聚各方愛心的音樂盛會為香港送上最溫暖的祝福與支持。我們也會安排專車，去不同的過渡性房屋接載居民，往返演唱會場地。」

彭律師特別提到2026年是國際義工年，「香港社會在過去一年已展現出積極參與義工服務的熱情，在今早剛舉行了的《2025年度香港義工獎頒獎禮》中，表揚超過46,000名義工的無私奉獻，印證了義工精神已成為香港重要的核心價值。」義工獎頒獎禮發言人指出，香港義工獎自創辦以來，獲獎人數由首年的8,000多人逐年顯著增長至今年的46,000人，充分展現香港人熱心服務社會的凝聚力。正是在這股奉獻與關懷的社會氛圍下，韻律動力基金決定發起是次慈善音樂會，並迅速獲得各界熱烈響應。

音樂會得以成功籌辦，有賴以下主要贊助人及機構的慷慨支持：彭陳嫣梅女士、亞積邦電力有限公司、永利行測量師有限公司、梅艷芳四海一心慈善基金會，以及何君堯議員, BBS, JP。同時，基金亦榮幸得到多個重要社會服務機構作為合作夥伴，包括：社福界心連心大行動、心連心學院、義務工作發展局及香港義工學院。各界的攜手合作，充分體現了商界、演藝界、社會服務界及立法會議員同心協力、關愛社區的實際行動。心連心大行動副主席譚贛蘭教授 GBS JP表示，衷心感謝韻律動力基金籌辦慈善音樂會，為堅守大埔災區、落實「一戶一社工」機制的社福同仁帶來強大鼓舞，期待雙方未來繼續攜手推動慈善事業。韻律動力基金誠邀全港市民踴躍支持是次慈善音樂會，攜手以音樂傳遞關懷，用行動共建更美好、更團結的香港。

