TVB小生小花賀年陣容預視本年力捧名單　視帝等四人最親民襟撈

TVB一眾上位小生、小花，前日（10日）在銅鑼灣鬧市拍賀年片，見他們全部身穿紅衫，跟TVBuddy當街載歌載舞，對鏡頭拜年及用國語講：「恭喜發財！」他們吸引大批途人圍觀，從陣容中可看出這些藝人將會是TVB本年度的力捧對象，有視帝張振朗、羅天宇、劉穎鏇、郭柏妍、阮浩棕、丁子朗、冼靖峰、邢慧敏、梁超怡、潘靜文、馮熙燮、文佐匡等，網民發文表示：「應該係TVB拍賀年宣傳片🤣最後仲幾nice咁同我地自拍😍 留低應酬我哋呢啲圍觀群眾嘅幾位真係好好🥹 」有人問到是哪幾位主動留低合照，發帖網民就回應：「張振朗 羅天宇 劉穎璇 郭柏妍」，網民大讚四人好襟撈、好友善，絕對抵他們紅。

他們吸引大批途人圍觀，從陣容中可看出這些藝人將會是TVB本年度的力捧對象，有視帝張振朗、羅天宇、劉穎鏇、郭柏妍、阮浩棕、丁子朗、冼靖峰、邢慧敏、梁超怡、潘靜文、馮熙燮、文佐匡等（IG@ kellythekwok）

視帝張振朗、劉穎鏇當然是C位人選。（IG@ kellythekwok）

網民發文表示：「應該係TVB拍賀年宣傳片🤣最後仲幾nice咁同我地自拍😍 留低應酬我哋呢啲圍觀群眾嘅幾位真係好好🥹 」（IG@ kellythekwok）