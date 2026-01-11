Energy重返小巨蛋震撼開唱　捐出酬勞500萬元邀弱勢欣賞演唱會

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會(10日)於台北小巨蛋震撼登場！繼去年高雄巨蛋首場演出引爆全場轟動後，這次再度唱回台北小巨蛋，這也是Energy自2023年重返樂壇後，第二度站上台北小巨蛋舞台，王者氣勢再度歸來。演唱會打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，讓小巨蛋全場歌迷零死角、近距離感受Energy的舞台魅力。此外，Energy 也同步推出回歸後首輪演唱會《一觸即發》萬人演唱會現場全紀錄 USB＋演唱會 Live CD，一上架便榮登博客來即時榜CD類冠軍的榮耀，讓歌迷得以再次回到那一夜的青春熱血時刻！

Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會 第一天震撼登場。(公關提供)

Energy高喊「小巨蛋我們回來了！」(公關提供)

Energy 身穿「超能騎士」勁裝帥氣登場，帶領全場觀眾一同飛梭穿越至7012年。開場一連演唱《Here I Am》、《Come On》、《無懈可擊》、《天生反骨》等超殺舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰。久違與歌迷相聚的他們，更霸氣高喊：「這是Energy，我們回來了！」舞台中央5公尺高的銀色戰馬震撼現身，不僅象徵Energy與歌迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象，寓意奔馳向前、氣勢如！Energy也特別藉此向全場歌迷拜早年，祝福新的一年馬到成功、能量滿滿。

Energy二度站上台北小巨蛋舞台，王者氣勢再度歸來。(公關提供)

再度回到小巨蛋開唱，Energy也興奮地向觀眾打招呼。牛奶說：「你們願意來這裡，代表我們才是你們的青春、你們的小鮮肉！」並號召全場歌迷今晚把所有熱情一次釋放。書偉則開心向大家拜年：「大家新年快樂！今天來到《ALL IN》演唱會，馬年一定都會很有福氣！」更幽默形容移動環繞舞台從觀眾頭上飛越，彷彿在「鑽轎腳」，要把Energy滿滿的能量與祝福送給現場每一位朋友。阿弟熱情向歌迷告白：「很開心2026年還可以跟大家在一起，我愛你們！」坤達則表示今年沒能和大家一起跨年，帶領全場倒數高喊「新年快樂！」，笑說這樣也算是跟大家一起跨年了。Toro 則提到演出雖與大巨蛋的金唱片獎撞期，仍自信笑說：「牛奶也是會跳《GO》！我們跟得上時代的。」牛奶隨即在台上即興跳起「吳麗萍」，逗得全場驚叫連連、氣氛嗨到最高點。

粉絲驚喜應援彩虹星星氣球 讓Energy相當感動。(公關提供)

Energy踏上 5 公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能360度一覽無遺地欣賞 Energy 的帥氣姿態！五人接連獻唱《多愛我一天》、《愛失控》，並首度現場演唱《ALL IN》專輯中的歌曲《有多久》。而當《眼淚的味道》音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。

馬年馬上去！Energy與5米銀色戰馬與大家一起迎接馬年。(公關提供)

五人這次演唱會也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，阿弟深情而富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹莫文蔚《忽然之間》、五月天《憨人》、辛曉琪《領悟》三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱，情感層層堆疊。談到選歌巧思，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自《領悟》的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手爸爸的人生新階段，格外別具意義。而這次書偉也突破自我，首次吉他自彈自唱《憨人》，以憨厚而真摯的嗓音，搭配簡單卻動人的旋律，喚起兩人多年來未能組成雙人團體的青春遺憾。

Energy登上環繞移動舞台 與全場歌迷近距離對視互動。(公關提供)

Toro 帶來一段關於愛與奇蹟的故事，領著觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻。這次除了演唱戲劇片頭曲《暴風雪》外，更驚喜加碼獻唱片尾曲《忘了愛》，喚起滿滿回憶。Toro 特別穿上與《忘了愛》MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，與全場歌迷一同回到那寒冷卻溫柔的冬天，重溫屬於《雪天使》的青春記憶。

阿弟以歌聲送祝福 祝賀書偉獲得「驚喜禮物」 迎接升格新手爸爸。(公關提供)

牛奶與坤達挑戰高達10米高空「牛轉乾坤」彈簧特技，僅靠兩條彈力繩固定身體，在毫無保留的情況下全力彈跳。繼上回牛奶完成空中翻轉12圈後，這次更加碼挑戰空中16 圈風火輪，在高速旋轉中精準控制身體核心，展現長時間高強度訓練累積而成的舞蹈實力與敬業精神！坤達同樣豁出去挑戰極限，在高空中完成多圈旋轉，坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，震撼全場！兩人為呈現最完美的演出，將體力與風險推至極限，也讓現場觀眾屏息以待，引來全場驚呼。

Toro重現《 雪天使》主題曲 帶大家重返青春。(公關提供)

經過一連串 Solo 演出後，五人再度合體，接連帶來《Ra-Man Song》、《踢到鐵板》、《You Better Not Come Home》等復古嘻哈風格歌曲，瞬間把現場拉回最熱血的Energy時代。去年Toro在高雄巨蛋演出時曾以「假腹肌」製造笑果，這次再度升級驚喜橋段，竟被兩位舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，現場瞬間驚呼連連、笑聲不斷，也成了另類向歌迷拜年的方式，驚嚇與驚喜一次到位！

《雪天使》女主角王宇婕驚喜現身。(公關提供)

牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro五人能再度重組成Energy同台相聚，也讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光。歷經這段時間的風風雨雨，他們也在舞台上感性分享自記得心情與感受。牛奶自認不是最完美的歌手，但Energy會最認真把最好的表演帶給大家：「珍惜雙向奔赴的感覺，你們給我們的鼓勵、能量，都可以讓我們跳脫生活的煩事、發洩生活的壓力，一起享受我們的音樂跟表演，真的很謝謝大家！」阿弟則表示出道走過風風雨雨，有許多歌迷他都記得相當清楚：「在我沒當歌手身份時都還是來支持我，真的很謝謝你們，我很榮幸、很幸運有這麼多家人，我愛你們。」Toro則想起出道時不被家裡看好，哽咽地說：「今天應該是我父母第一次一起來看我表演。」更想起兩年前Energy決定在重組時的想法：「兩年前我們決定在一起時，我們就不是五個人，我們是一個而已。」不管遇到任何事情，都決定一起去體驗、證明自己。書偉則認為，人生最精彩就在這兩年。重新與Energy相遇、結婚、得金曲獎，也失去最愛的父親，並開始學會當父親。書偉也鞠躬向大家坦言：「抱歉讓大家擔心」，也希望能好好面對，給他一點時間整理自己，相約未來再一起唱唱跳跳。坤達則感性地說：「兩年前決定重組，我們就決定不是要走多遠、也不是要去到哪裡。我們願意重新再做這件事，對我來說是非常重要的。」也感謝太太這段時間給他的支持與鼓勵，除了祝她生日快樂外，也向她說聲「辛苦了」。

牛奶、坤達10米高空彈簧特技 挑戰自我空中翻轉16圈風火輪。(公關提供)

Toro露出「馬到成功」四角紅內褲 向大家拜早年。(公關提供)

此次 Energy 也攜手用心音樂，於《HOHOHO！唱響平安夜》演唱會時共同捐贈500萬元投入公益，其中包含Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞，將這筆愛心善款捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動回饋社會，傳遞更多溫暖與正向力量。Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會11日晚上六點也將在台北小巨蛋持續開唱，陪大家一起ALL IN到最後一刻！