譚耀文為電影《拼命三郎》重映謝票　導演望今屆金像獎有提名

日前譚耀文、林家熙（Locker）、應智越和導演陳大利，齊齊為電影《拼命三郎》在戲院特別重映謝票，吸引不少影迷和一眾演員的忠實粉絲入場支持，他們表現相當熱情，在完場後爭取機會和男主角譚耀文合照。導演陳大利說：「今次重影希望為今屆電影金像獎提名拉票，在現今電影市場大環境下，希望有誠意及充滿本土文化的電影都能得到注視和鼓勵。」

日前譚耀文、林家熙（Locker）、應智越和導演陳大利，齊齊為電影《拼命三郎》在戲院特別重映謝票。

飾演男主角石三郎的譚耀文表示：「近日突然聽到好多朋友說在飛機上看了《拼命三郎》，他們覺得好好睇，給了我很多鼓勵！」在謝票時很多現場觀眾也希望阿譚能夠獲得電影金像獎男主角的提名，阿譚回應他們時說：「雖然人有時要認命，但唔代表要放棄！就算只有少許機會能夠成功都一樣要拚，不然怎樣打破宿命，就好像《拚命三郎》的意念一樣。」阿譚更為Locker拉票、希望這段父子情不要被忽略。

有份參與謝票的林家熙說：「今次是我入行10年以來戲份最重的一次電影拍攝，能參與這部電影是自己的一個里程碑。亦都好希望老豆譚哥可以如願以償，更加感謝導演給予演出機會。」細貓應智越也是首次參演電影，他為尋求突破在電影中飾演反派，細貓：「演戲真係好好玩，可以跟譚哥，Mark哥學到好多，特別感謝武術指導German張文傑耐心教導。」