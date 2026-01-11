中年好聲音4｜前歌手超班發揮僅4盞燈　同李克勤合唱《合久必婚》

《中年好聲音4》今日（11/1）再度播出。節目中除出現了來自內地的「五燈大魔王」，本土薑，曾經以歌手身份在2004年出道的陳逸璇也有參賽。她以一首《夜夜夜夜》就獲得評審的好評，獲得除周國豐以外的四燈成績！



陳逸璇真係好聽喎，點解只係得把4燈？（《中年好聲音4》截圖）

前歌手陳逸璇力壓其他參賽者

張佳添表示，20年前曾替她監製過歌曲，屬於識於微時，也大讚她發揮得好好：「等你可以輕鬆駕馭，而你呢一段時間閱歷，比起20年前嘅你，多咗一份滄桑感多咗一啲人生閱歷滲入去，我完全feel到。」評價相當之高。

陳逸璇也表示，出道時被讚有技巧而欠缺感情，現在參賽，希望讓大家見到一個「講故事的陳逸璇」。不過，節目中就沒有周國豐的片段解釋沒有「畀燈」。

前歌手陳逸璇出場，明顯比其他參賽者出色。（《中年好聲音4》截圖）

與李克勤合唱《合久必婚》而走紅

陳逸璇在16歲時暑假曾任職模特兒，後在美國畢業回流香港後，以歌手身份簽約環球唱片出道，後來憑與李克勤合唱《合久必婚》而走紅。這首歌當年為大家唱K必點的其中一首金曲，直至早年李克勤演唱會中，炎明熹擔任嘉賓時也和李克勤合唱這首歌。

相信好多人都聽過《合久必婚》。（YouTube截圖）

星途一般

後來，陳逸璇轉簽娛樂公司，並由陳苑淇轉名為陳逸璇。出道多年來，雖不時有新作，甚至2018年重新簽約環球、2023年又離開，但星途一直都不算亮眼。早前她接受《香港01》訪問時，就曾透露自己參賽的原因：「舊年人生係最挫折嘅一年，無論係愛情或者事業，情緒陷入低谷，完全冇動力做任何嘢，我發覺只有音樂先可以令我搵返人生目標，喜悅，衝勁同意義，所以嚟參加。」

肥媽評語有啲特別。（《中年好聲音4》截圖）

節目中，她以財務策劃師自居，顯然多年前已放低了歌手身份。訪問中，她也透露今次參加《中年好聲音4》為最後的嘗試：「如果我嘅唱歌事業或者演藝事業要完結，我覺得喺返一個比賽入面完結都幾圓滿。」

張佳添出名要求高，但係都大讚陳逸璇。（《中年好聲音4》截圖）

陳逸璇（《中年好聲音4》截圖）