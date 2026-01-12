官恩娜獲封樂壇遺珠網民求再開騷　親回復出可能：好懷念以前唱歌

官恩娜2015年與中法混血醫生男友結婚後便專心做人妻，先後誕下一仔一女，擁有幸福美滿家庭，淡出幕前並神隱。不過久不久就會有網民貼出其舊片，慨嘆官恩娜明明有女神級外型、天后級實力，為何當年竟未能成為一線歌手。近日又有網民發文說：「岩岩不經意聽到官恩娜首暗戀航空，回憶返晒黎，由細到大都好鐘意聽官恩娜同佢啲歌，地平線、千帆、戲中有氣、失常、乾脆俐落等等……可唔可以係（喺）呢度推到官恩娜本人出黎回應同搞返個官恩娜演唱會🥹🥹🥹🥹🙏🏻🙏🏻🙏🏻」

不過久不久就會有網民貼出其舊片，慨嘆官恩娜明明有女神級外型、天后級實力，為何當年竟未能成為一線歌手。

官恩娜驚喜上水認懷念唱歌 親解現階段復出無期？

而向來在社交平台不算活躍的官恩娜，竟親自「上水」回覆透露復出意向，她說：「Thank you so much for your support. 其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面🥰 睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年❤️❤️❤️❤️❤️」大批網民留言讚官恩娜唱歌好聽又靚女，留言：「Ella 真係一粒滄海遺珠 唱歌把聲好聽 人又靚 千帆 失常 戲中有氣 依依 由他去 地平線 謝謝你離開 暗戀航空 首首都正野」、「由地平線已經開始好鍾意佢 三部曲真係好出色」、「Live 仲好聽過CD」、「我係女，但覺得Ella真係好靚好正 難得著sexy衫都覺得佢carry得好好，唔會覺得cheap, 成個畫面好靚→例如YY concert 地平線條裙，gothic 味道得嚟好靚😍😍」

網民獲本尊點讚興奮追問 Ella鬆口留伏筆

其中一位網民說《謝謝你離開》很好聽，官恩娜讚好此留言，網民興奮Tag她：「呀！官恩娜like yr 我個comment，你可唔可以出嚟唱返歌？」官恩娜回覆：「Thank you sweetie….maybe one day 🥰🥰😊😊」。

網民慨嘆竟然唔紅 曾患面癱急流勇退做人妻

現年46歲的官恩娜在大溪地出生，2000年以模特兒身份入行，於電影《I Do戀性世代》中有份演出；4年後她正式以歌手身份出道，簽約細公司Boombeat Music，推出過《地平線》、《戲中有氣》、《暗戀航空》、《失常》、《千帆》等歌曲，當然亦不得不提播足多年的《口水多過浪花》主題曲！13年她轉投華納，一度受力捧，《乾脆俐落》、《你都不懂》、《交換角色》及《謝謝你離開》等都是高質作品，可惜2014年她患上貝爾氏麻痹症，右半邊臉肌肉癱瘓；加上翌年她與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚並生B，一下子急流勇退。不過，她2012年在《Concert YY黃偉文作品展》上，低胸演唱《地平線》的片，至今仍經常被網民回帶，吹奏其歌唱實力，難以理解她為何不紅。

官恩娜最後一首歌曲，是2018年推出的《寶貝兒》，送給她兩位子女。

