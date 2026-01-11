狄波拉曾入住謝賢與甄珍愛巢　男星目擊「世紀飯局」：好震撼

70年代的電視小生劉緯民早在1985年退出娛樂圈，進軍商界成為珠寶大亨，近年他開設抖音賬號，不時拍片大爆圈中人的往事。劉緯民在最新一段影片中，談及一位他在影視圈好欣賞的女星，她便是狄波拉（拉姑），更驚爆當年親眼目擊一場「世紀飯局」，座上客的關係複雜程度，連他也驚嘆：「真係好震撼，劇本都寫唔出！」

謝賢與昔日愛侶都可以做到再見亦是朋友。

謝賢與狄波拉租屋情緣

劉緯民透露，他與拉姑在麗的電視時代已認識。當時拉姑受邀加盟 TVB《歡樂今宵》，為了工作方便，決定搬到廣播道。巧合的是，她租下的一間裝修華麗的單位，業主正是謝賢（四哥）。原來，該單位原本是四哥與前妻甄珍的新婚愛巢，離婚後四哥為了搬離「傷心地」決定放租，沒想到租客竟然是狄波拉。劉緯民憶述當年常到該單位聚會，謝賢與拉姑因交租、維修等事宜頻繁接觸，「女單身，男失婚，俊男美女自不然擦出火花」。這段「業主與租客」的關係，最終促成了兩人的婚姻，後來狄波拉為相夫教子，希望孩子在正常地方長大，舉家移民加拿大。

劉緯民拍片經常爆藝人住事。（抖音@劉緯民）

謝賢與甄珍分手後，要離開同住屋企。（抖音@劉緯民）

劉緯民同拉姑一向好老友。（抖音@劉緯民）

一家四口，謝賢同拉姑離婚後仍是好朋友。（抖音@劉緯民）

侍應誤喊「胡太太」成笑話

雖然拉姑與四哥的婚姻維持了 16 年後離異，但兩人並未交惡，反而昇華成家人。拉姑於 2000 年與飛機師前男友江耀城（鬍鬚 Kong）再婚，自此開啟了演藝圈最經典的「三人同行」。劉緯民在片中提到，拉姑與現任丈夫、前夫經常相聚。他更分享了一個有趣笑話，指江耀城英文姓氏Kong，加上留有鬍鬚，媒體才稱他為「鬍鬚Kong」。有次在餐廳，侍應誤將「鬍鬚Kong」當成姓「胡」，對著拉姑大喊「胡太太」，讓她啼笑皆非。

劉緯民稱見過謝賢與舊愛嘉玲，與狄波拉同鬍鬚Kong一齊食飯。（資料圖片/梁碧玲 攝）

三人合照！（影片截圖）

世紀飯局：前夫、現任與「初戀」同枱

最讓劉緯民感到衝擊的，是某次在餐廳偶遇拉姑的經典組合，當時除了拉姑丈夫鬍鬚 Kong和前夫四哥，竟然還有四哥的初戀女友、當時已嫁到泰國的嘉玲。「三個組合，三段感情關係，呢個場面真係好震撼，劇本都寫唔出。」劉緯民感嘆，這種能將前任、現任與前夫舊愛聚在一起的場面，全靠拉姑廣闊的胸襟。「拉姑挺直嘅背脊同包容心，又有幾多位女士可以做到？」

劉緯民稱見過謝賢與舊愛嘉玲，與狄波拉同鬍鬚Kong一齊食飯，關係好複雜。（網上圖片）