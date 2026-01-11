TVB 最美主播林婷婷結緍　老公李天耀同為無綫新聞主播

TVB最美的新聞女主播林婷婷（Jacky）憑甜美外表及出色口才而令人印象深刻，被喻為「新一代新聞女神」，顏值和人氣不輸藝人。林婷婷去年情人節曾因為一句說話疑與男友李天耀好事近：「同另一半都在努力工作同慳錢，所以估唔到今年有花收。多謝你。」今日（11日）有網民於社交平台分享了林婷婷與李天耀婚禮的照片，林婷婷正式宣布封盤成人妻。

林婷婷同男友李天耀好sweet。(facebook圖片)

林婷婷正式宣布封盤成人妻。(facebook@新聞人事全面睇)

林婷婷終於在接近一年後再傳出好消息，林婷婷與同是TVB主播的男友李天耀結婚。有網民在社交平台發文：「Congratulations to Jacky Lin and Timothy on your big wedding day!」二人的婚禮疑似在上水雙魚河會所舉行，寒風中見林婷婷穿上低胸婚紗現身，幸好她有加上毛毛披肩保暖。林婷婷甜蜜的牽著老公李天耀的手，幸福洋溢的笑容都掛在二人臉上，認真可喜可賀。

林婷婷與同是TVB主播的男友李天耀結婚。

林婷婷甜蜜的牽著老公李天耀的手。

幸福洋溢的笑容都掛在二人臉上。

林婷婷最後都有好好保暖。

林婷婷真係好靚女。

林婷婷結婚，金盈都有出席。

林婷婷與同是TVB主播的李天耀結婚。

林婷婷同李天耀好sweet。

林婷婷同李天耀拉埋天窗。

林婷婷個樣真係好甜。