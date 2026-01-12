李龍基罕談知道王青霞老公存在　高調生活︰點解佢老公唔嚟搵我哋

資深藝人李龍基早前因為未婚妻王青霞的分手消息成為了全城焦點。日前，李龍基早前接受網媒《娛樂山》專訪，首度剖白兩人的感情現狀，更直言與王青霞已經分開及知道她老公存在的經過。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

資深藝人李龍基早前因為未婚妻王青霞的分手消息，成為了全城焦點。(資料圖片)

經歷七年情終「告一段落」

在訪問中，李龍基提到與王青霞相處七年，感情深厚，甚至在對方出事初期，他仍每天不辭勞苦前往大欖懲教所探望。然而，隨著事態發展，王青霞出獄後回到內地，而李龍基去年冬至看到王青霞與老公及媽媽一同吃飯的片段，他表示很大震撼：「我冬至嗰晚一睇到呢個影片，其實我嘅震撼性係好大，我好傷心。點解會咁樣嘅呢？」李龍基承認冬至看到影片時非常震撼和傷心，但冷靜後回想兩人相處七年的感情：「佢對我好好，真係好好。我都發覺唔到佢有任何、有咩特別之處。」

李龍基提到與王青霞相處七年，感情深厚，甚至在對方出事初期，他仍每天不辭勞苦前往大欖懲教所探望。(資料圖片)

自Chris被捕以來，李龍基多次於還押所外、庭上、法院外等場合淚灑人前，（資料圖片/梁碧玲攝）

李龍基談到王青霞與老公的關係

李龍基指王青霞有向他解釋為何會出現「老公」這個人，他指二人於2007年結婚：「後來因為某種緣故，佢話經歷咗一件好大嘅事，佢冇話我聽係咩事，但我都知，老實講，兩公婆分開一定有問題。2009年已經離開咗佢老公，飛咗去美國。點解要飛過去？一定有事。當然佢後來飛……2011年嘅時候，佢返嚟香港，我哋嗰時啱啱識咗。」

後來王青霞又回到美國，而李龍基約2018年（他誤2008年）之後再遇上王青霞時，便愛得一發不可收拾：「後來大家都知，我返嚟之後同佢一齊生活。咁多年，我哋好高調咁生活，點解佢老公唔嚟搵我哋？老實講，如果佢老公嚟搵我，或者同我講聲，我就知佢真係有老公啦，但係冇。」李龍基認為二人多年來高調生活，王青霞的「老公」從未出現或聯絡他，證明對方婚姻早已名存實亡。

李龍基指王青霞有向他解釋為何會出現「老公」這個人。（葉志明攝）

王青霞老公與其家人關係

李龍基指王青霞老公其實是她父親的工廠裡工作：「點解會冬至影到佢同佢老公、同佢阿媽食飯呢？原來佢老公喺佢父親間廠入面做緊好高級，都幫咗佢父親間廠好大忙。所以冬至一定要請佢老公食飯，佢係咁樣同我解釋。」王青霞聲稱前夫在自己父親的工廠擔任高層且貢獻很大，故冬至飯局是出於家庭與生意的禮貌。