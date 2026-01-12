陳志雲非告別商台！將開新節目接替陶傑《光明頂》　倒數純屬宣傳

曾是TVB「電視廣播業務總經理」的陳志雲，在2015年起擔任商台首席智囊，並主持《在晴朗的一天出發》節目，近日他在節目中倒數，同時宣布2026將有「新人事」接任，又在這個時間點回去TVB門外「打卡」。正當大家以為陳志雲即將告別商台，今日答案終於揭盅，原來只是電台節目改革及調動，他即將主持晚間節目《又係時候同一天講再見》，而此節目將取代由2003年起啟播、由陶傑等主持的長壽論政節目《光明頂》。

志雲大師轉攻晚間節目 主打情緒價值為港人帶來「夜喘息」

商台今日宣布節目改革，指新方向主打「日給力，夜喘息」，由1月19日（下周一）起，全新節目《又係時候同一天講再見》將會登場。節目分為兩部分，頭半小時由陳志雲主持，主打「情感價值」，以聊天形式與嘉賓分享人生與快樂，希望為壓力爆煲的香港人帶來溫度與陪伴；而後半小時則由前立法會議員江玉歡接力，主打旅遊及生活話題。

23年王牌節目《光明頂》成絕響 陶傑越洋開咪被換走

不過今次改革最令聽眾震驚的，莫過於陪伴大家多年的王牌節目《光明頂》要說再見！陳志雲與江玉歡的新節目，將直接進駐周一至周五晚11時的時段，意味著由2003年啟播至今、歷時23年的長壽論政節目《光明頂》將正式畫上句號。據了解，本周五（16日）將會是《光明頂》最後一集。

事實上，隨著近年陶傑、鮑偉聰及馮智政等主持相繼離港移居英國，《光明頂》已維持了一段長時間的「越洋遙距」主持模式。除了《光明頂》，晚上10時由潘小濤、沈旭暉等主持的《國際線》同樣被「開刀」，該時段將改播由樂樂主持的《樂和心事》，一夜之間兩個招牌論政節目退場。

陳志雲親證節目倒數為宣傳招數 向聽眾派定心丸

陳志雲早前在《晴朗》煞有介事地倒數，令大家揣測他離巢，原本只是為了新節目的宣傳策略。早前他在社交平台貼短片，她迎接一位只見背影的神秘女士步入商台，寫住「2026 新人事」，今日終於揭開廬山真面目，確認這位正是江玉歡。

陳志雲今早（12日）在節目中派「定心丸」，澄清現階段仍會繼續留在商台工作，至於那個引起恐慌的「倒數」，純粹是為了吸引注意。他笑言過去一星期收到海量朋友訊息問候，以為他真的要「散水」，但礙於宣傳安排，未能提早澄清。而在公布節目改革後，陳志雲今午上載在迪士尼Chill爆的照片，分享一日行程：「一個充實又悠閒嘅週末，早上先嚟一個brunch，下午嚟一個下午茶，黃昏走進迪士尼樂園，欣賞Lea Salonga演出 - 偷得浮生半日閒是也。」

