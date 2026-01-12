新聞女神林婷婷封盤網民高呼失戀　晒老公視角睡相內衣移位惹熱議

TVB「新一代新聞女神」林婷婷（Jacky）憑藉甜美外貌與專業表現，一直深得網民喜愛。近日這位女神正式宣佈「封盤」，低調下嫁同為TVB新聞主播的男友李天耀。從網上流出的照片可見，婚禮上，林婷婷身穿低胸婚紗，和西裝骨骨的李天耀，臉上流露出幸福之情，畫面浪漫又溫馨。「女神結婚了」，不少網民雖然高呼：「我失戀了」，但也送上滿滿的祝福。同時林婷婷也在社交平台，分享老公在土耳其的求婚美照，不過，其中一張就因意外露出內衣而險些走光，掀起網民熱議。

林婷婷與同是TVB主播的男友李天耀結婚。(facebook@新聞人事全面睇)

林婷婷甜蜜的牽著老公李天耀的手。(facebook@新聞人事全面睇)

幸福洋溢的笑容都掛在二人臉上。(facebook@新聞人事全面睇)

新聞女神封盤 巨型鑽戒閃爆

林婷婷今日凌晨在社交平台「官宣」升呢人妻，她感性寫道：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地嘅祝福收到曬啦~~2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。」並提示網民滑動查看更多搞笑內容：「Swipe for a bit of lolz and giggles 。」

林婷婷在土耳其被求婚，非常浪漫。（IG圖片）

大騷無名指上又大粒，又閃的鑽戒。（IG圖片）

吃東西都十指緊扣，好sweet！（IG圖片）

林婷婷貼出兩人在土耳其熱氣球聖地卡帕多奇亞（Cappadocia）拍攝的求婚照。照片中，林婷婷展示手上閃爆又大粒的鑽戒，可見男方誠意十足，兩人頭貼頭自拍，臉上洋溢著幸福笑容，場面既浪漫又溫馨。

擺起pose來，林婷婷不輸女藝人。（IG圖片）

一臉幸福。（IG圖片）

在索菲亞大教堂前拍照留念，美人美景。（IG圖片）

零包袱曬「黑圖」 張嘴睡覺險走光

除了靚人靚景外，最令網民驚訝的是，林婷婷放下女神包袱，釋出多張由老公「操刀」的「黑圖」，照片中可見她「頭髮亂了」、「無奈表情」等搞怪模樣。而當中最具爭議的一張，是李天耀在車上偷影老婆林婷婷熟睡的「老公視覺」自拍照。照片中的林婷婷毫無防備，張開口呼呼大睡，更疑因衣領寬鬆，一邊Bra帶意外露出，險些春光乍洩。

平日在鏡頭前形象端莊的林婷婷，私底下原來毫無包袱。（IG圖片）

李天耀在車上偷影老婆林婷婷熟睡的「老公視覺」自拍照，引起熱議。（IG圖片）

網民反應兩極

這輯「黑圖」一出，隨即引起網民熱討。有網民認為這是夫妻間的情趣，留言笑指：「果然老公們都係鍾意影醜態」、「難得見到放低偶像包袱嘅Jacky」。然而，亦有部分網民對李天耀未有好好保護另一半：「金童玉女，好襯呀！不過佢太曳，影你瞓覺個樣（有啲衣衫不整）」、「婷婷嫁了一個不懂保護自己的男人」、「似乎你老公不太愛護你」。不過，亦有粉絲力撐，指既然照片能在林婷婷社交平台分享，證明她本人並不介意，反而展現其大方、玩得的一面。

當中也有不少靚女相。（IG圖片）