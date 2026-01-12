王敏奕獲女配獎後發文稱似發夢　激罕放閃被老公曾國祥肉緊攬實

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》上周圓滿舉行，其中王敏奕憑台慶劇《新聞女王²》中「劉艷」一角奪得「最佳女配角」，她聽到自己得獎後一度失控爆喊，佘詩曼亦有衝出去擁抱她，畫面令人動容！上台後，王敏奕分別多謝許生（許濤）、珍姐、樂小姐、老爺曾志偉和佳導（鍾澍佳），曾志偉更一度眼泛淚光，王敏奕表示：「原來真係會一片空白，呢幾年學識要好虛心，演員唔係比賽，呢個獎唔係最終極目標，每一個作品、每一個角色畀人記住已經好值得嘉許！只要夠努力，有一日都會攞獎。」除了獲獎，王敏奕更獲網民封為「TVB最靚女藝人」，指她靚到識發光，在社交平台熱議其純天然美貌。

王敏奕憑台慶劇《新聞女王²》劉艷一角，在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳女配角」。

除了獲獎，王敏奕更獲網民封為「TVB最靚女藝人」，指她靚到識發光，在社交平台熱議其純天然美貌。（IG@wongmanyik）

事隔一周，王敏奕沉澱完夢幻情緒，就發文分享感受，她說：「The last week has felt like a beautiful dream, waking up everyday to all your encouragement and lovely support has been amazing and magical ❣️❣️❣️Grateful for this energy lighting up my life 💫 Let’s kick off 2026 with this awesome vibes together 💞😘（過去一星期就好似一場美麗嘅夢，每一日醒嚟都收到大家嘅鼓勵同溫暖支持，真係又感動又奇妙❣️❣️❣️好感恩有呢股正能量照亮我嘅生活 💫 等我哋一齊用呢份超正嘅氛圍，迎接 2026 年吧 💞😘）」

事隔一周，王敏奕沉澱完夢幻情緒，發文分享感受表示：「過去一星期就好似一場美麗嘅夢，每一日醒嚟都收到大家嘅鼓勵同溫暖支持，真係又感動又奇妙！好感恩有呢股正能量照亮我嘅生活」（IG@wongmanyik）

她貼出多張頒獎禮當日的照片，包括與同劇視后佘詩曼、前兩屆最佳女配角高海寧的合照，亦有李施嬅、頒獎嘉賓張兆輝及劇組人員，但不得不提的是老公曾國祥！曾國祥在後台搭住她膊頭，二人面露幸福笑容，激罕放閃。王敏奕與曾國祥於2019年結婚，但婚後甚少公開合照、被指聚少離多，王敏奕更一度被指因洗走手指上愛的紋身而惹來婚變揣測；不過她其實已親自闢謠，指純粹因為拍劇要遮紋身，即使與老公分隔兩地但都一直保持溝通，絕少吵架。

她貼出多張頒獎禮當日的照片，包括與同劇視后佘詩曼、前兩屆最佳女配角高海寧的合照。（IG@wongmanyik）

李施嬅與王敏奕。（IG@wongmanyik）

張兆輝與王敏奕。（IG@wongmanyik）

《新聞女王²》劇組大合照。（IG@wongmanyik）

老公曾國祥在後台搭住王敏奕膊頭，二人面露幸福笑容，激罕放閃。（IG@wongmanyik）

王敏奕與曾國祥於2019年結婚，但婚後數年甚少公開合照、被指聚少離多。（IG圖片）

王敏奕更一度被指因洗走手指上愛的紋身而惹來婚變揣測；不過她其實已親自闢謠，指純粹因為拍劇要遮紋身，即使與老公分隔兩地但都一直保持溝通，絕少吵架。（IG圖片）

其實在王敏奕獲獎當刻，曾國祥已火速在IG發文恭賀老婆，他拍下老婆獲獎一刻說：「Never doubted you for a second... Congrats my love, you earned this all on your own…（從來都冇懷疑過你一秒……恭喜你，我的最愛，呢個獎你真係完全靠自己贏返嚟。）」