孫燕姿相隔12年來港開個唱　建行(亞洲)信用卡2月4日獨家優先購票

相隔12年，華語天后孫燕姿再度來港舉行演唱會！保誠保險 呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 - 香港，將於3月13日及3月15日在啟德主場館舉行。早前的新加坡站、上海站、北京站及高雄站均秒速售罄，今次建行（亞洲）信用卡會員，可於2月4日中午12時起至2月6日，於快達票售票網優先搶飛，立即看內文了解孫燕姿巡迴演唱會香港站優先購票攻略！



唯美日落氛圍舞台 啟德主場館限定兩場

《就在日落以後》巡迴演唱會於去年4月在新加坡打響頭炮，其後分別登陸上海、深圳、北京和高雄等地。

《就在日落以後》演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」為五大核心，舞台設計概念圍繞活着與生命的矛盾，配以LED螢幕營造出唯美日落氛圍，加上不同的星光效果，為樂迷帶來最震撼的視覺享受。

孫燕姿上一次來港開唱，已經是12年前的《克卜勒世界巡迴演唱會》，開售當日19分鐘全數售罄。今次建行（亞洲）信用卡會員則享有獨家優勢，憑卡可於2026年2月4日中午12時起至2月6日於快達票售票網優先購票，機會難得，記得預早Mark實日子，快人一步搶飛，入場與孫燕姿一齊大合唱！

保誠保險 呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 - 香港

演出日期：2026年3月13日及15日

演出時間：晚上7時30分

票價：HK$1,880 / $1,680 / $1,380 / $980 / $680

(每張門票需要額外加HK$120客戶服務費)

演出地點：啟德主場館

首輪優先購票：

- 日期：2026年2月4日中午12時 至 晚上8時

- 適用信用卡：建行 (亞洲) Visa Infinite 信用卡及建行 (亞洲) 銀聯鑽石 Prestige 信用卡

次輪優先購票：

- 日期：2026年2月5日中午12時 至 2026年2月6日晚上8時

- 適用信用卡：所有建行 (亞洲) 信用卡

購票平台：快達票

優先購票詳情： https://bit.ly/4pER16g

想快人一步搶先購票?

立即晉身成為全新「貴賓理財」客戶，即可申請專屬建行 (亞洲) Visa Infinite信用卡享首輪優先購票！另符合指定要求，更可享高達6.88%特惠定存年利率及豐富迎新獎賞！

了解全新「貴賓理財」客戶優惠詳情：https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/accounts/promotions/new-customer-rewards/index.html

申請其他建行 (亞洲) 信用卡：https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/credit_cards/card_list.html

註: 此推廣只適用於建行 (亞洲) 信用卡 (商務卡除外)。每張合資格信用卡於同一交易可購買最多4張門票 (每場最多可購買4張門票)。門票數量有限，先購先得，售完即止。有關門票票務問題，請直接聯絡快達票查詢。

優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）