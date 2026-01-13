鄭健樂Rocky被貼「世紀賤男」街招　指控食軟飯欠債破產等4宗罪

「大隻Rocky」鄭健樂早前因擔任崔碧珈健身教練及合照，並在fb公開改狀態為「與Anita Chui交往中」，因而傳出相差21歲的「父女戀」；正當大家都講恭喜之際，崔碧珈卻強調自己單身，一度指兩人只是「好好好好好嘅朋友」，但亦公開讚男方是「認識的人當中最高分的男人」，更以「我都好單純，佢比我更單純」來形容對方。怎料劇情峰迴路轉，崔碧珈及後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。

單方面認愛被崔碧珈割席 IG檔案仍標註女方暱稱「珈珈」

面對女方的決絕表態，「大隻Rocky」亦在社交平台寫下疑似回應：「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白。」這段語帶玄機的文字，似乎在為自己辯護，暗示一切只是誤會。雖然Rocky的社交媒體的個人檔案上，仍標註崔碧珈，寫「私人健身教練🏋🏻‍♀️ @anitachui ❤️」，又有名為「珈珈❤️」的限時動態精選，但崔碧珈就已取消追蹤男方。

旺角驚現街招數臭Rocky多宗罪 指欠債破產兼獵女求包養

本來有部份網民同情Rocky，指他是「純愛戰士」遇上「玩家」，但近日有讀者向《01娛樂》爆料，指日前在旺角見到Rocky被貼街招，內容指控他幾宗罪及稱他欠債、破產等。街招出現在快餐店地下及街道外牆等，用上Rocky在TVB的資料頁照片，寫上：「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養，啲女真係蠢！但破產上曬（晒）法庭上網查一查都知，呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」《01娛樂》聯絡Rocky查詢是否得罪人或被誣衊，至截稿前未有回覆。

曾自爆月入僅四位數難畀家用 疫情零收入要cut兒子補習班

關於Rocky的經濟狀況，他過往曾在訪問表示，自己演出以閒角居多，會出現「唔夠騷」情況，一個月的收入隨時只得四位數，因此作為一家之主，他絕對未能養妻活兒，連家用都是彈性地畀，他說「拎得幾多得幾多，我最窮時銀包得幾百蚊，好彩而家有信用卡同八達通，可以先使未來錢。」問太太可曾投訴Rocky叫他不要再追夢？Rocky答：「佢明白嘅，呻一、兩句梗係有，呢啲人之常情，我當然唔好意思，對屋企人係有少少內疚，希望好日子同好運快啲嚟，多工開好番啲，我平日會積穀防飢，儲定錢畀兩個仔，好天搵埋落雨使，娛樂圈你唔知自己工作量，可能好忙，亦可能好靜，呢行係咁。」雖然他以健身教練為主要工作、藝人為副業，但2020年他透露其健身室因疫情四度被迫停業，半年時間零收入，要靠積蓄過活，就連兩個兒子額外的補習和興趣班都要取消，至2021年他終與結婚廿年妻子離婚，未知是否與經濟問題有關。

