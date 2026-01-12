運動員任栩燕首跨界擔任新城頒獎禮嘉賓　背肌線條分明意外成焦點

香港女子籃球運動員任栩燕，早前獲邀以頒獎嘉賓身份出席新城電台勁爆頒獎禮，今次係阿燕首次跨界參與音樂盛事，其現身成為活動當日的一大亮點。

香港女子籃球運動員任栩燕。(公關提供)

任栩燕早前獲邀以頒獎嘉賓身份出席新城電台勁爆頒獎禮。(公關提供)

任栩燕表示首次跨界擔任頒獎嘉賓

典禮結束後，任栩燕表示首次跨界擔任頒獎嘉賓的激動心情：「第一次以運動員身份出席新城電台勁爆頒獎禮並擔任頒獎嘉賓，真係好榮幸能夠代表籃球界見證各位歌手們呢一年嘅努力同成就。」

任栩燕表示首次跨界擔任頒獎嘉賓的激動心情。(公關提供)

任栩燕分享了站在舞台上的感受

她進一步分享了站在舞台上的感受：「當企喺台上面頒發獎座俾獲獎嘅歌手時，不禁會諗起自己喺運動生涯中嘅努力同付出。就好似一眾得獎嘅歌手們背後都同樣係有著無數嘅堅持與心血，先可以站喺今日呢個派成績嘅頒獎台上，所以都好為佢哋感到驕傲。」阿燕這番話道出了無論在體育競技場還是音樂舞台，成功背後所需的付出都是相同的。

任栩燕分享了站在舞台上的感受。(公關提供)

日常著開運動裝的任栩燕更表示：「收到邀請後非常迷惘，完全唔知道應該點樣處理服飾配搭，幸好有公司天盟娛樂嘅經理人團隊，馬上幫我安排一切，令我當日得以優雅晚裝打扮出席，上台頒獎俾一眾嘅歌手。」最意想不到是阿燕線條分明嘅背肌，竟意外成為全場焦點。收到好多女網民留言表示羡慕，亦有好多健身愛好者表示，知道練成線條肌肉分明嘅背肌係非常之難。阿燕事後在其個人社交平台分享這是健身房訓練的成果，更笑言都唔知自己個背肌係咁，完全冇諗過大家會有咁大反應。

日常著開運動裝的任栩燕。(公關提供)

最意想不到是阿燕線條分明嘅背肌，竟意外成為全場焦點。(公關提供)