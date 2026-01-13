陳偉霆被接機粉絲一句說話嚇到　衣著藏蠱惑惹人遐想：穿法純誘惑

現年40歲的陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月無預警下宣佈榮升父母，誕下可愛兒子「小太陽」。眨眼間B仔已經滿月，何穗產後亦極速收身，現時專心湊仔，而升呢做「人父」的陳偉霆則未有停下腳步，繼續努力賺奶粉錢。近日他現身內地機場，獲不少粉絲前來接機，可見人氣絲毫沒受已婚生子的身份影響，依然非常受歡迎。

陳偉霆今年現身湖南衛視跨年晚會。（微博圖片）

陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月無預警下宣佈榮升父母。（微博圖片）

BB鼻高高，顏值高。（微博圖片）

從網上片段可見，陳偉霆步出機場時，粉絲們即上前，但大家都相當自律，與偶像保持適當距離。心情不俗的陳偉霆，邊走邊跟粉絲閒話家常，有講有笑，盡現親民一面。期間他好奇問粉絲：「你們不用上學、上班嗎？」粉絲回應指還未到時間，陳偉霆即追問：「幾點上班啊？」粉絲回答大概中午11、12點，陳偉霆想了一下突然瞪大眼睛，驚訝反問：「11、12點才上班，那麼幸福？」粉絲解釋因為工作要凌晨3點才下班，陳偉霆隨即發揮幽默本色問對方上什麼班，是否做管理員（看更），粉絲才笑指是做宣傳人員，對話相當惹笑。

陳偉霆現身機場時，獲不少粉絲前來接機。（小紅書截圖）

陳偉霆邊走邊跟粉絲閒話家常。（小紅書截圖）

陳偉霆聽到粉絲11、12點才上班，露出一副驚訝的表情，笑指對方「那麼幸福」。（小紅書截圖）

除了搞笑互動，陳偉霆的外型亦成為網民焦點。未知是否因為新手爸爸湊B辛苦，陳偉霆身形消瘦了一點，但下顎線條反而更為清晰 sharp 醒，皮膚狀態亦極佳。不過，最令粉絲「暴動」的，是他當日的衣著打扮。雖然當地天氣寒冷，但陳偉霆僅穿著一件羽絨外套，內裡搭配一件黃色恤衫。然而這件恤衫「暗藏玄機」，因全件衫竟只扣了中間的一粒鈕扣，胸前「景象」若隱若現，引發女粉絲無限聯想，紛紛在網上洗版式留言：「只有我在看他襯衣裡有沒有穿衣服嗎」、「只有我一個人盯著襯衫看嗎」、「只有我一個人只看見裡面的襯衫就繫一個扣子嗎？好奇裡面穿還是沒穿？」，笑指盯了襯衫裡面很久：「這襯衣穿法純誘惑」。有粉絲興奮說：「沒穿！」但也有粉絲放大照片「求證」，最終發現陳偉霆其實有穿打底衫，才令這場「真空」疑雲告一段落。

但不少網民錯重點，把焦點放了在陳偉霆的襯衫裡面。（小紅書截圖）