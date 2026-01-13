何依婷被指周身名牌即反擊？棄Dior著2千蚊Zara滑雪：靚就著㗎啦

TVB小花何依婷早前於IG大曬滑雪靚相迎接2026年，並感性寫下勵志文字，不過網民焦點卻全落在其一身奢華行頭上。不少眼利的網民發現，她頭戴的冷帽、滑雪鏡，到身上的滑雪褸，件件都是出自奢侈品牌，包括Louis Vuitton的冷帽、CELINE滑雪鏡、一身Christian Dior的滑雪服等等，行頭十足！

雖然Regina打了一大篇勵志金句，但網民的注意力卻瞬間被她身上的「重型裝備」吸引。（IG@reginahyt）

眼尖的網民發現，從她頭戴的冷帽、護目鏡，到身上的滑雪褸，幾乎件件都是著名奢侈品牌的出品，行頭十足。（IG@reginahyt）

這件Christian Dior滑雪服，官網顯示$38200多港幣。（IG@reginahyt）

特意穿Zara滑雪衫反擊富貴標籤：靚就著㗎啦

不過何依婷似乎不太想外界聚焦於她的名牌裝扮，近日再貼出近日再貼出一張對鏡自拍，相中她身穿一套淡粉紅色的滑雪裝，強調是「最近新買的Zara滑雪衫」，實行以親民價反擊「富貴」標籤！

何依婷在IG Story中寫道：「最近新買的Zara滑雪衫，好美麗的淡粉色！期待二月再戰」。她更特意加上幾個Hashtag表心跡：「#其實靚就著㗎啦」、「#真係冇諗咁多」、「#大家都唔好諗咁多」、「#真係嚇一跳然後得啖笑」。字裏行間明顯是針對早前被指「炫富」的報道作出回應，暗示自己並非非名牌不穿，只要設計靚，平價品牌一樣會入手，希望大家不要過度解讀。

何依婷似乎不太想外界聚焦於她的名牌裝扮，近日再貼出近日再貼出一張對鏡自拍，相中她身穿一套淡粉紅色的滑雪裝，強調是「最近新買的Zara滑雪衫」，以親民價反擊「富貴」標籤，加上幾個Hashtag表心跡：「其實靚就著㗎啦」，叫大家別想太多。（IG@reginahyt）

全套裝備不過三千蚊 營造貼地慳家形象

為了力證自己「貼地」，何依婷今次棄用名牌，改穿大眾化品牌。翻查ZARA官網資料，她身上這套屬於ZARA SKI系列，該件淡粉紅色「Water-Resistant Windproof Recco Technology Ski Collection Down Jacket」售價為179英鎊（約1,880港元），而下身的同色系滑雪褲「Flare Water-Resistant Windproof Recco Technology Ski Collection Trousers」則售79.99英鎊（約840港元）。

翻查ZARA官網資料，她身上這套屬於ZARA SKI系列，外套為179英鎊（約1,880港元）。（Zara官網）

而下身的同色系滑雪褲「Flare Water-Resistant Windproof Recco Technology Ski Collection Trousers」則售79.99英鎊（約840港元），加起來都不過是約2,720港元。（Zara官網）

全套粉紅戰衣加起來都不過是約2,720港元，對比早前價值3萬多的Dior滑雪服，價錢絕對是天淵之別，足足平了逾十倍！由數萬元的奢華行頭突然「降呢」至二千多元的Fast fashion品牌，何依婷似乎想藉此營造貼地慳家形象，身體力行證明自己並非只愛名牌，最緊要靚！