模範的士3丨林女士孖生姐妹大結局出場　李帝勳展示爆肌身材

由大賞得主李帝勳領軍的Viu Original原創韓劇《模範的士3》在一片歡呼聲中迎來了最終章，大結局全國收視高達13.3%、最高瞬間收視更飆至16.6%！今次李帝勳不但重返軍中揭開士兵死亡真相，更疑似影射韓國曾經一度發生的戒嚴風波，更有林女士的身影出現，幕幕震撼觀眾眼球！觀眾看完以下五大結局看點後，即可到Viu一口氣重溫全套Viu原創韓劇《模範的士3》。

1.李帝勳揭軍中秘密

承接上集結尾，彩虹運輸的士嚴重受損，此時金道奇（李帝勳飾）的前特總部隊戰友朴在原（金瑞河飾）上士找上他，請求他為劉善雅（全少妮飾）簽署請願書。原來劉善雅在南北韓邊境執行任務時死亡，卻被軍方指控串敵北逃，死後還遭降級，蒙受不白之冤！金道奇憶起過去種種點滴不禁落淚，他決心調查善亞的死亡真相，其後秘密聯繫軍中高層，以調查瀕臨絕種的鳥類為名，暫時重返軍營三周，並將朴在原調至同一單位。

原來劉善雅在南北韓邊境執行任務時死亡，卻被軍方指控串敵北逃，死後還遭降級，蒙受不白之冤！金道奇憶起過去種種點滴不禁落淚，他決心調查善亞的死亡真相。

金道奇憶起過去種種點滴不禁落淚，他決心調查善亞的死亡真相，其後秘密聯繫軍中高層，以調查瀕臨絕種的鳥類為名，暫時重返軍營三周。

2. 彩虹全員入伍

彩虹團隊兩周聯繫不上金道奇而焦急萬分，他們最終定位到他的計程車，並發現金道奇正在調查劉善雅死亡一事，眾人決定潛入軍營：朴真言（裴侑藍飾）以新兵身份登場、安高恩（表藝珍飾）假扮軍人、崔景求（張振赫飾）偽裝成小販，張省哲（金義聖飾）更大膽假扮將軍，驅車直入軍營！然而他們的行動很快被隊長識破，就在危急時刻，金道奇駕車出現！有「模範生」指表藝珍扮起軍人似模似樣，亦有不少人大讚李帝勳才是「特種部隊的化身」：「再等到道奇穿上軍服」、「軍裝控必看」、「他很適合演軍人」。

安高恩（表藝珍飾）假扮軍人潛入軍營。

3.大膽劇情引起共鳴

金道奇與彩虹運輸團隊匯合後，揭開了整個陰謀全貌：幕後主使正是陸軍特種作戰司令吳元尚（金鐘洙飾），他企圖製造邊境衝突引發戰爭，表面上以國家安全為名，實質試圖操控戰時狀態，進而宣布全國戒嚴以奪取政權！這段劇情讓不少觀眾聯想到韓國一度發生的戒嚴風波，也令人驚嘆：「該不會只有我聯想到吧」、「編劇真敢寫」、「所以說《模範的士》真的很大膽」，引發網民熱討。

金道奇與彩虹運輸團隊匯合後，揭開了整個陰謀全貌：幕後主使正是陸軍特種作戰司令吳元尚（金鐘洙飾），他企圖製造邊境衝突引發戰爭，表面上以國家安全為名，實質試圖操控戰時狀態，進而宣布全國戒嚴以奪取政權！

4.金道奇生死未卜

為阻止這場陰謀，彩虹團隊潛入炮兵部隊，將真正的炮彈偷換成煙花彈，並邀請曾合作過的偶像女團體「Elements」到邊境附近舉辦一場游擊演唱會，以吸引大批民眾和媒體聚集，計劃讓吳元尚下令向邊境開炮，坐實其傷害平民的罪行！惟吳的同伴發現炮擊目標有平民後拒絕行動，吳元尚在陰謀敗露後駕車逃亡，途中撞翻了彩虹運輸的車輛！金道奇為救同伴，與吳元尚展開最終對決，吳元尚仍執迷不悟憤怒指責彩虹團隊，更向他們開槍！最終身中數槍的金道奇高喊：「我們絕對不會輸！」便抱住吳元尚一同墜下山下湖中。

金道奇（李帝勳飾）被吳元尚（金鐘洙飾）槍傷。

5.驚喜彩蛋登場

金道奇墜湖後生死未卜，彩虹運輸團隊陷入悲痛，在湖邊舉行悼念。可是鏡頭一轉，金道奇竟半裸晒肌與一位神秘女子相遇，對方正是林女士的妹妹林福順！兩人的對話充滿懸念，強烈暗示金道奇以惡制惡的故事尚未結束，讓《模範的士》系列粉絲興奮不已：「超期待續集」、「跪求開拍第四季」、「這部真的是李帝勳的人生代表作」、「我錯重點，只看到李帝勳的肌肉」，未知這輛復仇的士會否再度起航呢？

金道奇（李帝勳飾）疑似大難不死。

