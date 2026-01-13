鄧兆尊自爆曾獲男富商8位數包養　揭娛圈包養情況與影帝去夜總會

現年58歲的「現代韋小寶」鄧兆尊一向都艷福無邊，除了有三位紅顏知己「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」Nana外，日前他更在網紅的影片頻道中自爆曾被開價8位數包養3個月。

鄧兆尊一向都艷福無邊有三位紅顏知己「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」Nana。(影片截圖)

謹遵父訓：不搞圈中男女關係

鄧兆尊日前於網紅的影片頻道中，爆盡娛樂圈鮮為人知的驚人內幕，更直言圈中男女關係混亂程度「亂到你諗唔到」！現時坐擁三位紅顏知己的鄧兆尊，在訪問中重申不會再增加女友人數。他透露當年父母曾用「求」的方式，告誡他切勿在演藝圈亂搞男女關係。鄧兆尊坦言：「我會先用腦，再用身體去做。」面對美色，他始終保持清醒。

鄧兆尊日前於網紅的影片頻道中爆盡娛樂圈鮮為人知的驚人內幕。(影片截圖)

女星喱士睡衣誘惑、男富商千萬包養

提到投懷送抱的經歷，鄧兆尊笑言曾有女星以「修整家電」為名邀他上門，豈料開門時對方竟身穿喱士睡衣，他當時大感愕然，修畢後隨即離去。最令人驚訝的是，鄧兆尊自爆曾被「問價」。他憶述早年於電視城8廠工作時，竟有說客代某男富商開價，欲以1,500萬港元包養他3個月。身家豐厚的他幽默回應：「一個說客入嚟問過，我唔知三個月呀，唔記得咗喇！1,500萬包我啊！男人嚟。我心諗佢真係鍾意食排骨飯？」雖然鄧兆尊不明白自己何以會被問價，但他亦坦言：「唔問一定失敗，問就有一半機會。」

鄧兆尊指曾有男富商想以千萬包養他。(影片截圖)

鄧兆尊笑指男富商鍾意食排骨飯。(影片截圖)

揭影帝真面目：夜總會常客

談及圈中風氣，鄧兆尊直指不但有女星被包養，男包男的情況亦存在。他更順勢「抽水」，稱曾與多位影帝出入夜總會，見盡風月，故現在對任何誘惑都心如止水：「有幾多影帝同我去過夜總會，我都費事講啦！」