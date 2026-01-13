許紹雄女兒許惠菁突悲痛發文：沒想過會這麼快再面臨另一次告別
撰文：胡凱欣
「Benz雄」許紹雄去年10月底因癌症逝世，他對其獨生女許惠菁（Charmaine）一直寵愛有加，許惠菁對於爸爸的離世感到莫名的悲痛，經過兩個月的沉澱後，最後逐漸回復笑容。昨日（12日）許惠菁在社交平台突然又發文表示傷心，原來是她的愛犬離世。
許惠菁用英文寫下：「12 years of your love and companionship… life hasn’t been easy lately and i never thought i’d have to face another goodbye so soon but hopefully you’re in good hands with Baba and BearBear now 🤍thank you for everything my baby Charcoal, come home anytime ok? love you always.」內容大致是陪伴許惠菁12年的愛犬離世，她感謝愛犬的愛與陪伴。她又指最近的生活並不容易，而且自己沒想過會這麼快再面臨另一次告別，她希望愛犬與Baba及BearBear能好好相聚，更叫愛犬Charcoal隨時回家。