姜濤全黑打扮低調現身維園打籃球　精神氣息不錯獲讚瘦了不少

今年1月1日《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 於亞博圓滿舉行，由於MIRROR全體成員要在澳門出席《MIRROR First Day 2026》活動，故全團一早預告缺席。雖然姜濤缺席頒獎禮，但他的粉絲姜糖仍堅持去亞博撐場，坐滿至少1/3觀眾席，並投下多個「我最喜愛獎項」，最終姜濤獲得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，這兩個獎分別是他第四度及第六度奪得，當中的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」更是六連霸，打破張學友及陳奕迅五度得獎的紀錄，締造新里程碑。而MIRROR亦獲得「我最喜愛的組合」。

雖然姜濤未有到場，不過他其後在IG上載一段自己在車內觀眾《叱咤》宣布自己得獎的片段。（IG@keung_show）

期間對鏡頭舉起姆指（IG@keung_show）

姜濤戴口罩與隊友打籃球

姜濤向來熱愛打籃球，即使已身為人氣偶像，但他閒時仍會到街場打波。前日就有網民於社交網上分享了在街場偶遇姜濤打籃球的照片，留言寫道：「維多利亞公園偶遇頂流 #姜濤」。相中可見姜濤一身全黑打扮低調，與隊友在打籃球。他戴上口罩並把口罩拉到下巴位置，把臉露了出來，精神和氣息看來相當不錯。博主又指現場有一排姜濤的粉絲在看他打波，大家都很乖很有禮貌沒有上前打擾。不少網民都覺得姜濤比前瘦了一些，指他其實不用刻意減肥，健康就好。

姜濤在維園打波。(小紅書)

姜濤被指看來瘦了些。(小紅書)