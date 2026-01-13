鄭伊健蒙嘉慧拍拖幫襯平民麵店細節見默契　拒粉絲合照仍笑容滿面

現年58歲的鄭伊健當年憑演出《古惑仔》系列電影中陳浩南一角而紅遍亞洲，電影《風雲》系列中聶風一角亦是超級靚仔，年輕時顏值巔峰的他真是風靡萬千少女。他近年已減少了拍戲，亦鮮少在螢光幕前露面，沒有參演綜藝節目也絕少出席公開活動。鄭伊健前年在好友譚玉瑛的節目中曾自爆當初聽前輩意見，掙到錢要買樓投資，是圈中的隱世樓王。他與老婆蒙嘉慧於2013年結婚至今一直十分恩愛。

鄭伊健歌迷聚會（官方提供）

鄭伊健橫濱個人演唱會（官方提供）

婉拒粉絲合照

蒙嘉慧一直很喜歡日本文化的她，多年前獲老公鄭伊健出資逾百萬，於日本福岡開設房地產公司。現時居住在當地的蒙嘉慧主力打理生意，不時也會返香港探望家人朋友。雖然他們夫妻倆經常分隔兩地聚少離多，但絕無損兩人夫妻恩愛之情。蒙嘉慧港日兩邊走，日前就有網民在香港一家平民麵店偶遇鄭伊健與蒙嘉慧，並拍了他們的片段放上社交網分享。以「1.9在香港偶遇鄭伊健“古惑仔浩南哥”」為標題寫道：「好幸運呀！下午在香港吃面偶遇鄭伊健！“古惑仔浩南哥”就這樣從我眼前走過～但“浩南哥”拒絕了合照✌🏻 那就不打擾啦。」片中可見鄭伊健與蒙嘉慧均是穿上黑色連帽大衣，低調地情侶裝盡顯默契，鄭伊健離開時面露笑容，相當親切。

鄭伊健與蒙嘉慧食麵被偶遇。(小紅書)

鄭伊健與蒙嘉慧同樣穿黑色。(小紅書)