王嘉爾教科書級寵粉舉動令人五體投地　粉絲高呼粉對人：好感動

作為歌手藝人要受歡迎、受尊重，除了要在自己範疇做好外，對待粉絲的態度也非常重要，韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）在這方面可以說是「教科書」級人物。出名寵粉的他，每次見到Jackies（粉絲暱稱）都禮貌對待，有求必應，從不令大家失望。而近日，王嘉爾飛往北京出席國際品牌活動，在機場對粉絲的一個暖心舉動，更令不少人五體投地。

王嘉爾由上海出發到北京，為出席品牌活動準備。（小紅書截圖）

粉絲讚有鬍子的王嘉爾更加有魅力。（小紅書截圖）

隔著圍板都要見

人氣爆燈的王嘉爾，日前飛往北京，為出席國際品牌活動準備，儘管當地氣溫寒冷，且抵達時間已晚，但仍吸引大批粉絲到機場接機，只為見男神一面。由於機場VIP通道的特殊設計，粉絲們只能隔著佈滿小孔的圍板呼喚男神，視線嚴重受阻。有粉絲以「暖心嘉」為題感動分享道，指王嘉爾步出禁區後一臉懵，因為他聽到粉絲的呼喊聲，卻看不到大家，於是竟主動走近圍板，對著圍板外的粉絲說：「其實我看不到你們……」雖然嘴裡說著看不到，但這舉動已令現場粉絲甜入心。

王嘉爾自己拿著行李袋和行李箱，毫無架子。（小紅書圖片）

隔車窗關心粉絲

最令人感動的是王嘉爾上車後，想校低車窗跟粉絲揮手道別。然而，他發現當日乘坐的專車後排車窗是被封死的，根本打不開，為了不讓大家失望。他立即叫坐在前排的工作人員校低前座車窗，並透過對方向車外的粉絲解釋：「後面車窗是封死的，他搖不下來！」隨後更不忘叮囑粉絲早點回去休息。粉絲激動表示：「貼心的嘉爾，你永遠都那麼好！」

隔著圍板跟粉絲交流。（小紅書圖片）

留鬚根爆發魅力 親自搬行李零架子

除了暖心舉動，王嘉爾當天的造型亦成為焦點。照片中所見，他留了一點鬍鬚，相比平時的青靚白淨，更添幾分男人魅力。而且身為國際巨星的他，親自提著大包小包的行李箱，絲毫沒有明星架子，非常貼地。網民也紛紛留言大讚王嘉爾是「人間暖男」，直言：「他永遠都會回應Jacky」、「他真的是很暖心的一個人」、「嘉爾真的很寵粉」、「愛他永遠都是雙向奔赴」、「哇！！好感動哦」、「粉對了人我好想哭」。

王嘉爾在全球擁有不少粉絲。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾早前回港，出席個人品牌活動。（葉志明攝）

王嘉爾香港行還上電台接受訪問，期間大放笑彈。（商業電台Youtube截圖）

王嘉爾笑言想拍《娛樂新聞台》節目。（截圖）