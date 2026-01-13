楊恭如跳手勢舞賣萌被吐槽驚變面目全非　網民講錯年齡即激動澄清

現年52歲的軍楊恭如擁有四分一美國血統，五官輪廓相當標緻，她參選1995年亞洲小姐時，因靚絕當屆所有參賽者，不但一舉奪冠，更被譽為「亞姐中的亞姐」和「最美亞姐」。楊恭如年輕時曾戀上當時的上海首富周正毅，更被周正毅太太毛玉萍公開掌摑。多年後楊恭如才解釋不知對方有老婆，「後來我發現係第三者，覺得好受傷。」楊恭如近年搬回出生地上海生活，淡出香港大熒幕，不時在社交網上載片段分享日常生活點滴。

「亞姐中的亞姐」！（楊恭如微博照片）

楊恭如短髮look好清爽。(抖音截圖)

楊恭如有「最美亞姐」之稱。（楊恭如微博圖片）

楊恭如美顏過度面目全非

日前楊恭如就分享了一條她跳手勢舞的短片，於文案中寫道：「每天的主線任務就是哄自己開心～ #自己玩的不亦樂乎 #開心就好🌷🌹」。片中楊恭如穿上白色透視立體花裙，隨住動畫《櫻桃小丸子》主題曲的音樂擺動身體和雙手，再配合可愛的表情在賣萌，流露出童心的一面。不少網民都大讚楊恭如keep得好好，已經年過半百，仍滲出陣陣少女味。有網民表示：「72年這狀態很好了」，誰知楊恭如親自回覆表示：「74的！」還加了一個嬲豬的emoji，激動澄清，相當搞笑。不過亦有網民認為楊恭如的美顏特效開太大，導致面目全非，第一眼根本認不出是她。甚至有網民留言表示：「1974年的，自己算吧，年輕時確實是個大美女，我小時候也很喜歡她的，現在嘛都是靠化妝美顏了。」

楊恭如跳手勢舞。(抖音截圖)

楊恭如被指變得面目全非。(抖音截圖)

楊恭如賣萌。(抖音截圖)