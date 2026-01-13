劉丹喜迎82歲大壽　熊家齊人慶生獨欠劉愷威傳與內地女友兩年情斷

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，劇中靈魂人物「丹爺」劉丹日前正式迎來82歲壽辰。一眾《愛·回家》演員戲裏戲外感情極好，日前特意齊聚為丹爺賀壽，場面溫馨。呂慧儀更在IG上載多張合照並寫道：「一年一度一月份熊寶寶壽星宴❤️親愛的阿爸今日正日生日快樂！🎉🎉🎉Happy Birthday to all January babies 🧸🧸🧸🧸」。

感情極好！（IG/@konniecrab）

「一月之星」齊聚賀壽

當日派對除了是丹爺的82歲大壽，同場還有幾位「一月之星」包括滕麗名、張景淳及陳浚霆。眾人準備了精緻蛋糕，眾人感情深厚如真家人，令丹爺整晚笑逐顏開。

丹爺生日快樂！（IG/@konniecrab）

劉愷威缺席壽宴 離婚後人氣滑落資源大減

然而，在這一片歡樂的合照中，卻始終未見丹爺親生兒子劉愷威的身影。自2018年與內地花旦楊冪離婚後，劉愷威的演藝事業似乎進入停滯期。相比起前妻楊冪依然穩坐一線女星寶座，劉愷威近年在內地的影視資源明顯不及從前，曝光率大幅減少，人氣已大不如前。

熊家齊人慶生。（IG/@konniecrab）

劉愷威在內地已貴為一線小生。（劉愷威微博圖片）

與李曉峰兩年情斷？ 劉丹轉口風：唔知佢有冇女朋友

除了事業，劉愷威與內地女星李曉峰的感情狀況亦成為焦點。兩人於2022年大方認愛，當時丹爺曾多次在傳媒面前大讚李曉峰漂亮、有禮貌，甚至開綠燈支持兒子再婚。不過，近日丹爺出席活動時，態度卻出現180度大轉變。被問到兒子的感情生活時，丹爺竟表示沒見過面，甚至直言：「都唔知佢有冇女朋友！」加上李曉峰近期已刪除社交平台上大部份放閃動態，且兩人已許久未有同框，種種跡象令外界揣測這段兩年情已悄然告終。

李曉峰自同劉愷威認愛後頻被抨擊。（微博@李曉峰cherry）

李曉峰自同劉愷威認愛後頻被抨擊。（微博@李曉峰cherry）

51歲逆天凍齡 網民激讚：少年感完勝小鮮肉

雖然事業與感情看似受挫，但劉愷威的狀態依然維持得極好。現年51歲的他，每次現身顏值及身材都保持在巔峰水平。不少網民指出，他身上完全沒有散發中年人父的滄桑感，反而依然少年感十足。早前有生圖流出，其緊緻的面部線條與挺拔身形，令網民紛紛激讚：「完全唔輸畀而家啲小鮮肉！」

劉愷威早前出席聚會，網民讚其顏值輾壓一眾同場TVB小生。（小紅書）

劉愷威顏值狀態很好。（微博圖片）