三級片女星預告重返幕前　曾有2年短暫婚姻淨身出戶

菲律賓棉蘭老島「公主」、前性感女星陳昭昭2017年與圈外男友李志豪（Franky）結婚，不過婚姻並不長久，不夠三年已經離婚，陳昭昭當年離婚只收1元贍養費，並歸還3層物業給夫家。

陳昭昭被封為蘇丹公主

陳昭昭出身於第11期TVB無綫電視藝員訓練班，十多年前息影後從商，2016年獲菲律賓棉蘭老島皇室-（Saud Ai -Hadj ）蘇丹國王冊封為蘇丹公主（PUTRI），近年積極參與慈善及社會事務，並擔任柬埔寨親善大使。

陳昭昭激動澄清未曾全裸

陳昭昭當年曾演出過多套電視劇、電影及廣告，更曾擔任節目主持人，拍過⁠《砵蘭街馬王》、《新禁室培欲之有暗香盈袖》等尺度較大的電影， 亦因此被標籤為三級片女星。陳昭昭曾指當年拍《人頭豆腐湯》飾演女死者，角色被人肢解，當時出現一個鏡頭是胸部被斬，但其實戲中裸露的戲份由替身負責，雖然她拍過幾部三級片，但她從未作露點演出。

陳昭昭公主預告重返幕前

近日，陳昭昭在社交平台出post，她說：「從17歲拍廣告，21歲入TVB，23歲做綜合節目主持，25歲成為電影女主角……30歲創業做老闆，成立多間公司，這麼多年來我從來都是東奔西跑，忙這忙那，幫這個幫那個，卻沒有好好為自己打造好個人的IP。感謝生命鬥士『星爸』及性感美麗『潮媽』的團隊為我做了一連串的海報，鼓勵我重返幕前。今後我只做真實的自己，做自己熱愛的工作，不再為他人作嫁衣裳。。2026已經開始了十多天，相信一切會好起來！我亦鼓勵大家不要放棄自己的夢想🌈繼續追尋夢想，遵從自己內心真實的感受。」相信她即將會重返幕前。