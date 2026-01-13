《愛回家》女星返科大出席頒獎禮　神科畢業去年完成牛津大學課程

現年43歲的「長腳蟹」呂慧儀在2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。日前呂慧儀返母校香港科技大學出席校友頒獎禮，她在IG分享照片，並寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」

呂慧儀科大「神科」畢業去年半工讀完成牛津大學課程

呂慧儀因擁有1.77米身高加超級長腿而有「長腳蟹」之稱，其實她在加入TVB之前曾為模特兒，更是高材生一名。呂慧儀自小成績優異，尤其是數學成績非常好，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，在A-Level中中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系，畢業後更曾做過教師。去年呂慧儀更半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership），而且成績不俗！

