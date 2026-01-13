麥明詩指兒子只黐老公玩好蝕底　有意再追多個B：希望一兩年內

麥明詩一家向來是模範家庭，其職業治療師母親麥何小娟亦曾公開公享自己的育兒和教學理念，她除了教出麥明詩這位10A狀元外，麥明詩哥哥麥明山也是一位出色的醫科生，畢業於香港中文大學醫學院，並成為整形外科醫生，近日加盟養和醫院整形外科中心。麥明詩昨日（12日）發文恭賀哥哥，她說：「我家大佬，一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。在大家眼中，他是一位對技術精益求精的整形外科醫生。在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。他帶進手術室的，不止是專業，更有那份待人的真心。我相信在新崗位上，他也會一如既往，將病人的需要和福祉，放在最重要的位置。麥明山醫生，加油！」

預言2026年喜事多？ 麥明詩直認一兩年內有計劃追B

而今日（13日）麥明詩出席活動，受訪時都坦言自己都為哥哥開心，因為自小關係已非常密切，希望他愈做愈好，又謂：「今年都幾好， 2026年呢個年都幾多喜事，希望再有喜事。」被問希望有什麼喜事，她笑笑說希望一、兩年內會發生，亦在訪問中不諱言有計劃生多個B：「都有規劃有下一個，只係仔定女就控制唔到，希望長遠嚟講都覺得有仔有女係開心嘅。」

麥明詩出席活動。（葉志明攝）

選港姐冇收入感激父母畀零用錢追夢 承諾做兒子強大後盾

今次活動講到生涯規劃，她的B仔目前10個月大，她也要開始做規劃，又感謝自己父母當年給她很大空間和自由度：「我過往成長，爹哋媽咪其實畀咗我好多空間去發揮自己嘅興趣、所長，呢啲空間唔係順其自然，佢哋真係畀咗我安全感、畀咗我一個底氣，可以做到呢啲選擇。我嗰時同爹哋媽咪講話我唔想返工住，我想選港姐，咁即係冇收入，選嘅過程冇收入，選咗開頭都冇收入，我媽咪都好好，佢同我講話我都支持你，生活費每個位畀幾千蚊你支持住，等你有嘢食，住屋企，我就唔會話因為生活嘅問題唔可以試呢個機會，最尾好好彩，選完亦都有好好嘅結果，亦都有而家嘅發展。我都諗如果小朋友，我第時點樣可以畀佢選擇嘅權利？我點培養佢多啲，無論品格、能力上，加上希望佢第時有需要去外國讀書或者創業，我都會畀到一個金錢上嘅支持佢。」被問會否支持兒子追夢，麥明詩認為追夢要有策略，如果兒子表現出堅持、方向，而她亦覺得合理，都一定會支持：「做人有時真係有啲決定係聽到好似好荒謬，但係其他人唔做你去做，你先有機會跑出新嘅條賽道，我希望畀到呢個底氣同支持佢。」

拒做虎媽強求做專業人士：信賴佢決定

麥明詩亦冇強求兒子一定要做專業人士，表示：「冇乜所謂，讀咩科目都冇所謂，我都好多朋友大學嘅時候讀嘅嘢同佢做嘅嘢完全不相關，大學都係學習點去諗嘢、點去認識自己，究竟自己喜歡啲乜嘢、唔喜歡啲乜嘢，同埋點樣令自己個人去運作，個Self-awareness呀，自知之明，讀咩科目係一個過程，從中會得出好多技巧，有好多嘅skills其實都可以轉移去其他方面，最緊要睇你興趣。同埋佢讀完都十幾年後，個世界係點都好難預知，呢十幾年如果培養得好，佢會有自己decision，我哋應該要信賴佢嘅decision。」她又笑言，自己到時可能都好老土，不能用自己思想替他做決定，因為兒子會最清楚到時那個時代需要什麼。

麥明詩冇強求兒子將來要找什麼工作，現階段希望訓練他獨立。（葉志明攝）

B仔性格外向不怕生 嘆只黐盛勁為玩：唔舒服先搵我

麥明詩透露兒子目前學廣東話居多、英文也識少少，其性格外向、不怕人，去茶餐廳用餐都會撩後座的食客，自己和老公盛勁為雖然是「I人」，但都被迫Social。她又提到兒子好黐爸爸，因為爸爸負責娛樂、自己專職教育，她早已習慣和調適好心情。被問會否呷醋，麥明詩說：「頭半年媽媽處理嘅事情係好多生理上嘅需求，餵奶，氹佢瞓覺，反而爸爸會多啲同佢玩，我諗佢已經對於我哋唔同嘅角色有個聯想，覺得爸爸係玩，媽咪就總之唔舒服、飲奶就會搵媽媽，都好清晰。佢平時一返到嚟就搵爸爸，唔舒服嗰幾日肚餓就爬過嚟搵我，有啲蝕底！媽媽好注重照顧佢哋生理上嘅需要，冇咗咁多時間同佢去玩，所以一諗起有嘢玩就搵爸爸。」她之前試過帶BB搭飛機，短短十個月已飛過三次，但沒有喊，令她十分欣慰，更讚兒子有世界觀。

麥明詩指BB黐老公多過自己，因為老公負責娛樂，自己負責照顧食飯、睡覺等生理需要，不諱言有點蝕底。（葉志明攝）

麥明詩仔仔搭飛機望外面，全程不哭不鬧。（IG@louisa_mak）

感恩盛勁為搞大龍鳳賀壽 不期望多驚喜：喺屋企出多啲力

上月麥明詩生日，盛勁為在酒樓表演舞獅，又放花炮送驚喜，現場還搭建了巨型花牌，其中一塊上款寫上「明詩老婆大人」，下款則是「老公喜賀」，大讚太太：「美若天仙 喜慶良辰」。麥明詩就指老公很少送驚喜，故非常感動：「我老公係一個好實事求是嘅人，唔係好多花款做出嚟。我個人都好實際，佢好少買花，可能都知我今年生日係生咗BB嘅第一個生日，好想畀我感受到其實佢唔係淨係BB係第一位，老婆都好關心嘅，所以特登喺呢個時候，自己第一次做一壇驚喜俾我，都幾有心！（想唔想keep住有驚喜？）唔使咁嘅期望，驚喜最緊要就係估唔到，成日都keep住咁，估到就唔驚喜，所以間唔中驚喜吓，其餘時間實事求是喺屋企出多啲力，我都好感動。佢都好落力湊仔，同埋同我一齊培養同教育小朋友，好感恩，我同佢教養嘅方向都係跟住麥太嘅方向，都係好一致，中間都唔會有太大嘅conflict或者覺得唔sync嘅地方，我哋家庭都開心和諧。」

敲鑼打鼓。（ig@louisa_mak）

麥明詩34歲生日當日，在ig分享一家三口去雪地旅行相。（ig@louisa_mak）