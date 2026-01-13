蕭正楠爆新年未有劇拍轉戰歌壇另覓出路：唔係我哋話要拍就有得拍

黃翠如與蕭正楠的愛情結晶品「蕭哈哈」去年3月誕生，自此二人沉浸於一起湊仔的家庭樂，亦不忘在社交平台分享日常逗趣的生活照，一家三口幸福滿滿。今日（13/1）蕭正楠現身青衣出席活動，接受《香港01》訪問時表示：「而家囝囝佢好得意，佢如果想玩嘅時候就會搵我，到佢想食嘢又或者想氹瞓，佢就會搵佢媽咪，佢而家係會識揀。」

蕭正楠今日現身青衣出席活動。（陳順禎攝）

蕭正楠透露新一年未有劇拍

提到新一年無綫工作安排，蕭正楠表示暫時未有：「記得3月份我會有個節目會上，係一個澳洲旅遊節目，呢個係舊年年尾拍落。至於拍劇方面，就冇安排。而我就幫自己安排做緊新歌，希望新嘅一年會有一啲新歌出嚟，自己錄完新歌都幾開心，始終bb出咗世之後，身份唔同咗，因為把聲唔係以前咁。」

蕭正楠透露新一年未有劇拍。（陳順禎攝）

蕭正楠轉戰歌壇另覓出路

被問到是否見製作減少，而向歌手發展？蕭正楠表示：「我諗大家都應該幫自己嘅工作，搵一個適合自己嘅工作方向，而自己本身都係唱歌出身，變咗而家唱歌就唔係重新搵一個新方向，而我覺得既然自己都唱返歌，希望有一個新嘅感覺俾大家，同埋我覺得我哋係比較係要機遇，唔係遇返嚟，好多嘢唔係話我哋想發生，要拍就有得拍，我哋要唱歌就有唱歌，系嗰個機遇到咗，咁而家呢個機遇係話俾我聽需要唱歌，我咪向呢個方向發展。」