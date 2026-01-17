55歲李嘉欣為名媛閨密慶生狀態極佳 躋身上流頻頻出席豪門聚會
撰文：董欣琪

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚17年，婚後一直養尊處優，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿，而李嘉欣婚後亦升格豪門闊太，躋身上流貴婦圈。日前李嘉欣與一班名媛好友為已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）慶祝生日，凍齡狀態令人驚嘆！
李嘉欣為名媛周黃泳霖慶祝生日
相中所見，除了李嘉欣之外，李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡都有出席，為周黃泳霖慶生，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！當中李嘉欣長髮披肩，皮膚白滑緊緻，狀態極佳！
黃泳霖2009年與周國豐結婚育有三子
黃泳霖與已故四大家族後人周啟邦之子周國豐（Brandon）在高中放暑假從英國回港，於一個朋友的派對上認識，其後兩人各自回到英國讀書，黃泳霖突然收到周國豐的情書，更每隔兩、三個星期就收到對方的鮮花或小禮物，面對男方整整一年的追求，黃泳霖因對方的身份有猶豫，直至翌年暑假兩人回港經過相處和了解後，終於正式拍拖。黃泳霖從劍橋大學畢業回港後加入投資銀行工作，2009年與周國豐結婚後誕下三個兒子，由投行精英轉做全職媽媽，一家五口幸福美滿！