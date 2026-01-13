陳穎欣Yanny陳考威澳洲準備田園婚禮　與余文樂黃偉文AK Ian聚頭

陳穎欣（Yanny）即將與音樂監製陳考威（Gareth Chan）在澳洲舉行婚禮，二人日前已抵達悉尼，預計會放三個星期假，一眾好友亦相繼抵達。余文樂與陳考威份屬老友，當年余文樂與王棠芸結婚，Gareth Chan都有帶埋Yanny出席。昨日余文樂在IG貼相，除了一對準新人外，還有陳卓賢及填詞人黃偉文（Wyman），Wyman更透露這餐飯食了5小時！

AK觀禮呻澳洲多烏蠅 古天樂亂入叫吳肇軒代送祝福

之後Gareth、Yanny又與江𤒹生（AK）及Dear Jane的Jackal去睇樹熊和袋鼠，期間Yanny咬住葉扮樹熊，少女心爆發超可愛，而AK就在帖文寫道：「終於見識到澳洲有幾多烏蠅。」除了上述幾位藝人外，亦會陸續有不同藝人朋友去到澳洲觀禮，有「Threads管理員」之稱的吳肇軒昨日在社交平台上寫道：「就快要坐七八個鐘長途機，我唔捨得呢兩日嘅Threads。」而剛開設Threads賬戶的古天樂留言：「麻煩管理員幫我恭喜一對新人！」吳肇軒則回覆道：「好！交俾我啦！項太傅」。

兌現叱咤愛的宣言搞婚禮 主打澳洲田園風不補擺喜酒

陳考威於《叱咤樂壇頒獎典禮2024》奪得「叱咤樂壇監製大獎」時，在台上公開感謝Yanny並發表愛的宣言，承諾會搞好二人的婚禮。兩人一早預告今年會在澳洲辦婚禮，主要請密友為主，並以郊外田園風進行，亦未有打算回港後再補辦中式婚禮，只會跟親戚好友食餐飯。Gareth又向傳媒表示，自己與Yanny婚後仍要開工，可能要到2027年才有時間補度蜜月。

