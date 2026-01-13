蔡卓妍認戀教練男友現「幸福」　被問二人是否多做運動怕醜回應

Twins相隔一年，今日（13/1）再次在香港合體！阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）現身尖沙咀出席手搖飲品活動，雖然大會只招待200粉絲，但現場卻吸引過千粉絲到場支持，場面墟冚。兩人久未在香港合體，一出場即引來全場尖叫，她們也把握與粉絲相聚的時間，準備多個互動環節，包括：繪畫、即場炮製飲品以及默契大考驗等遊戲。去到尾聲，阿Sa更率領全場粉絲唱生日歌，為本月21日生日的阿嬌提早慶生。而阿Sa受訪時被問及感情狀況，更大方認愛。

Twins相隔一年再度合體在香港出席活動，吸引過千粉絲到場支持。（葉志明 攝）

肉赤粉絲捱凍「通排」

Twins受訪時，興奮表示今次是兩人今年首次在香港合體，雖然不是公眾假期，但見到依然那麼多人來支持，很開心，希望拍多些片和相，分享給未能到場的粉絲。提到有粉絲前一晚已到場「霸位」，阿Sa肉赤粉絲要捱凍，但很感動，她不忘叮囑粉絲：「下次唔好啦，因為真係好凍。」

Twins與粉絲互動之餘，還在台上大曬畫功。（葉志明 攝）

阿嬌神顏歸位拒叫「阿姨」

阿嬌則指回港時遇到台灣粉絲，特地來港出席，很開心。阿嬌近年的身形變化一直是網民焦點，今日見她清減不少，神顏歸位，大讚她狀態好了很多？阿嬌搞笑反問：「咩意思啊？（狀態）穩定啦。」問到是否堅持地獄餐單有功？阿嬌說餐單是有專人為她設計，自爆也不是經常跟著吃，但她覺得有效，所以分享給大家。提到早前收到小粉絲信件，被稱呼「姨姨」。阿嬌扮嬲「更正」：「姨姨都叫好聽啲，係阿姨！」她續言：「正如去街市都想聽到叫靚女啦，所以我尊重，但唔接受。」

阿嬌今日現身活動，狀態大勇。（葉志明 攝）

阿Sa甜蜜認愛健身教練 笑稱現時「幸福」

相反，密運中的阿Sa則顯得圓潤了一點，笑問是否「幸福肥」？阿Sa直言：「係幸福囉，係咪肥我就唔講了！」至於談到與健身教練林俊賢（Elvis）的緋聞，男方早前出席其生日派對時更企正「C位」，地位超然。阿Sa甜蜜認愛：「其實你都可以刪咗緋聞兩隻字嘅！」最近頻頻行山做運動，阿Sa承認有受男友影響，人都健康了。當問到兩人平時是否多做運動？阿Sa怕醜嬌嗔「喂呀」：「一日問一題好啦！」她表示與男友感情穩定，現時開心便可以。

早前阿Sa的生日派對，男友Elvis也有出席，並站在女友旁邊。（C君IG圖片）

另外，阿Sa早前為時尚雜誌影了一輯靚相，風格有別以往非常大膽。她笑言，「OK啦，靚咪得囉。其實我都唔細架啦，唔通過多幾年先試咩？留倩影囉！（使唔使問準另一半？）好獨立架我，我係一個獨立嘅時代女性。」

阿Sa大方認愛。（葉志明 攝）

阿Sa稱與男友感情穩定。（IG圖片）

而適逢今年是Twins出道25周年，問二人有計畫慶祝活動？她們表示交由公司安排，大家密切期待。問可想踏上啟德主場館開騷？阿Sa笑言：「好辛苦喎，個場好大，5萬人喎！」笑指她有私人教練教練練體能，阿嬌則神回：「但我無吖嘛！」兩人提議若有車在台上「巡唱」便可以考慮。至於即將生日的阿嬌，被問到生日願望？她希望身體健康、世界和平，已準備好連串生日慶祝？她大賣關子，「到時大家便知，都會Po出嚟㗎，唔係點叫你哋密切留意，哈哈！」