李龍基重申「七層樓寫晒畀佢」屬溝通誤會　澄清：冇提過係王青霞

李龍基與王青霞的感情，近日隨著女方被爆在佛山早有老公而正式告一段落。二人拍拖之初被形容為「爺孫戀」，指男方貪女方後生、女方又貪男方的錢，更盛傳李龍基將七層物業全過戶給王青霞。2024年1月，二人接受《01娛樂》專訪，稱王青霞街頭遇襲，小巴上有人對她說：「賤人，嘔返七層樓出嚟，唔好再呃李龍基。」後一腳伸跌她，使她周身傷；李龍基在訪問中強調：「我而家好老實咁講，我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢，我從來冇講過，係佢哋唔知喺邊度收到風返嚟。」

網民對比2021及2024受訪片段 質疑「七層樓」說法前後矛盾

基哥當時的說法是：「我事實係以前買咗好多樓，但係因為我要同佢喺埋一齊，我同我前妻離婚，我將所有嘢俾晒佢（前妻），所有樓、車位，全部過戶，可能有呢啲小小嘅淵源出咗嚟，啲人以為佢收咗七層樓。但係我亦都費事去澄清，佢同我唔介意咪得囉，但係最近發生呢件事，我覺得真係有必要澄清一下。若然再係咁落去，分分鐘有啲比較激烈嘅粉絲，唔知會做乜嘢，所以我一定要講清楚。」不過日前有人剪輯一段李龍基2021年接受《明周娛樂》專訪的片段，片中他說道：「到時搞咩手續唔好喇，寫晒畀佢啦。（記者：全部物業寫晒畀佢？）係，當然我亦都對佢好有信心，佢一定會睇住我。」網民對比基哥在兩個訪問的說法，指他前後矛盾，是「偽人」。

解釋訪問溝通有誤會 下意識答「過晒畀老婆」實指前妻

不過基哥日前就向《01娛樂》澄清，堅持自己沒講過將七層樓過戶予王青霞，純粹是與記者溝通理解上有誤會：「呢一條視頻呢，我完全冇講過話將七層樓送咗俾王青霞，完全冇提及過王青霞。之不過未接受訪問之前，主持就問過我嗰七層樓點打算嘅，我就話俾佢聽，我七層樓呢已經寫咗俾我前妻㗎喇，呢個係未做訪問前。不過佢訪問嗰時，佢忽然咁問係咪寫過晒佢戶口啊？過晒我老婆個戶口啊，咁我下意識『我老婆』就一定我前妻啦，所以我咪話，係呀我過晒俾佢㗎啦，因為做我哋呢一行分分鐘有意外㗎啦嘛，費事第日嗰啲手續咁麻煩，所以我先至話過晒俾佢（前妻），相信就係咁樣，所以就俾人誤會話我將呢七層樓送晒俾王青霞。」

記者翻查片中旁述全指王青霞 基哥坦承答法易惹誤會

《01娛樂》記者再翻看足本的《明周娛樂》訪問，旁述一直以「李太」稱呼王青霞，指她年輕有才華，指：「李太Chris不但畫功了得，更加係飛機工程師……」記者再問：「你啲樓全部寫太太名下？」李龍基便說出後來被節錄的一段：「因為點解呢，我感覺我年紀咁大，其實我大佢好多，同埋仲有一個問題，做我哋呢行成日飛來飛去，真係好易有意外發生，到時搞咩手續就唔好喇，寫晒畀佢啦。（記者：全部物業寫晒畀佢？）係，當然我亦都對佢好有信心，佢一定會睇住我。」片段再播出王青霞的片段，片中記者再問：「佢好叻女喎，本人係飛機工程師？」基哥再回答是，指二人志趣相投。《01娛樂》記者向基哥查問，指《明周娛樂》整段片，都確實會令人認為從頭到尾他所講的都是王青霞，並不牽涉前妻，他亦無奈表示：「我都有同感！唉，算啦，都過咗咁耐，讓他過去吧！」

受訪有問必答 再重申七層樓風波：完全冇提過王青霞呢三個字

而昨日（12日）李龍基出席活動時接受記者訪問，30分鐘有問必答，期間亦再回應「七層樓」事件，重申溝通有誤之說：「唔係，你睇清楚嗰條視頻，完全冇提過王青霞呢三個字。點解你有呢個事實出嚟，因為嗰次主持問我，但係未接受訪問之前，其實我同佢傾過偈，佢同我傾，話你啲物業點解唔寫我以前前妻個名，咁我就同佢講，前面嗰段佢冇講出嚟，我就話因為我嘅職業成日飛來飛去好危險，唔知邊日大吉利是，有啲咩事，到時搞手續好煩，所以我全部過晒佢個名，你睇係咪呢句呢？其實《東周刊》以前都問過我，如果你摷返《東周刊》，其實我同邊個我都係講同一句嘢，因為我嘅職業，有時飛去呢度嗰度，唔知有咩事發生，我都係講同一樣嘢。所以當日訪問，佢問我係咪過晒俾太太，我下意識就話『係呀，我全部過晒佢名。』你睇清楚，我完全冇講過話我過晒落王青霞嘅名，咁佢就攞嗰一段出嚟，話我過咗落王青霞度。」他強調七層樓是過畀前妻，並說：「王青霞都知道我係淨身出戶，點會寫畀佢？」

籲消除老屈文化 對「提款基」稱號：我冇傷害你，人哋提我款啫

至於有網民指他由「提款基」變「計算基」，質疑他機關算盡，現時可以全身而退，甚至懷疑是他報入境處令女方被捕等，基哥早前為了自證清白，首次披露自己其實與王青霞一同被捕，更守行為兩年，期間需每隔三個月去報到。對於種種稱號，他看得淡然，指明白社會搵食艱難，自己都開心有很多網友因為他而搵到錢，除了有過火言論指他「淫人妻女、賤男、渣男、明知人哋係人哋嘅老婆都要玩人老婆」等太冇良心外，他基本上都沒有太在意，但就強調應消除「老屈文化」，他說：「就算我係『提款基』，我冇傷害你，人哋提我款啫，冇嘢㗎，點解令到自己咁唔開心？我相信唔止一個，網上面有人話『提款基，我見到你就嬲！』冇意思，呢啲靠屈文化應該要清除。」

