古佩玲學生時代MV曝光面目全非　被爆選港姐前勒令同學刪光舊照

2019年港姐季軍古佩玲（Kelly）近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演June（素素）一角成功入屋，不過人紅是非多，其樣貌進化史一直係網民熱話。數年前大劉（劉鑾雄）公開揶揄某《愛．回家》女藝人「笑起上嚟真係硬膠，肌肉實到唔識郁」，令全城競猜誰是嫌疑人，古佩玲亦榜上有名。雖然她曾解釋只是由19歲長大到25歲，五官變得成熟，但近日有網民流出疑似Kelly學生時代的影片，樣貌反差之大令人咋舌，更爆出她當年為選港姐曾作出「超前部署」！

學生時代MV曝光面闊鼻扁 判若兩人

網民翻出的陳年影片，據指是早期的學生作品MV《Dreamer》。片中被指是古佩玲的女生歌喉不俗、台風淡定，外貌看來相當天然，只見短髮及肩的她面形偏闊有Baby Fat、鼻樑不算高挺，更帶有少少哨牙，氣質雖清純但與現在五官精緻、鼻高、下巴尖尖的Kelly簡直判若兩人。網民對比完這條片，紛紛表示難以置信：「太誇張了，一直以為只是長得膠，沒想到真整了」、「天然的可難長得這麼膠哦」，似乎對她「女大十八變」的說法不太受落。

網民翻出的陳年影片，據指是早期的學生作品MV《Dreamer》。（小紅書）

只見短髮及肩的她面形偏闊有Baby Fat、鼻樑不算高挺，更帶有少少哨牙，氣質雖清純但與現在五官精緻、鼻高、下巴尖尖的Kelly簡直判若兩人。（小紅書）

被爆曾勒令同學刪舊照鋪路選港姐

除了樣貌被質疑「後天加工」，更有自稱是古佩玲中學同學家屬的網民爆料，指她當年為了鋪路選港姐，竟然勒令同學刪除所有她的舊照！網民留言指：「他與我的妹妹是中學同學，中學畢業的時候要求大家刪除她的相」。甚至有人表示，幾年前一位YouTuber上載這段《Dreamer》影片後，疑被投訴而遭下架。

