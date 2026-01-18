專訪｜占士丁丁對廣東歌情意結　終極夢想2027年踏上紅館開騷

在《中年好聲音3》的舞台上，占士丁丁無疑是最吸睛的一個。不僅僅是因為他那一身令人驚嘆的肌肉，更因為他是參賽者中少見的外國面孔，卻唱著最地道的廣東歌。從一開始的《李香蘭》到後來的情深演繹，占士丁丁用他的「唔鹹唔淡」但誠意十足的廣東話，贏得了全港觀眾的心。

占士丁丁接受了《香港01》的專訪。褪去舞台上的戰衣，穿上簡單的黑白便裝，占士丁丁顯得格外親切。雖然廣東話對他來說依然是一座大山，但在訪談過程中，他努力用有限的詞彙表達對香港的熱愛。這不只是一個外國人的成名故事，更是一場關於音樂、跨越文化障礙的自我挑戰。

廣東話：一封寫給香港人的「情書」

占士丁丁一坐下來，先用練習了無數次的廣東話打招呼：「你好，我係占士丁丁，我愛你香港！」簡單的一句話，卻蘊含了他這兩年來在香港生活的縮影。談到他最近推出的廣東新歌《我的格言》，占士丁丁的眼神中透著自豪，他形容這首歌就像是「一封寫給香港人的情書」。 「廣東話真係好難，但我好想用呢種語言，去多謝呢兩年來一直支持我嘅香港人。」由他來香港Busking開始到參加《中年好聲音3》，我得到了不少香港人的鼓勵及支持：「佢哋話畀我聽，我唱歌係好好聽，令到今日有機會出自己嘅歌。」這就是令他有繼續「行落去」的動力。

第一首廣東歌的感覺

雖然占士丁丁給人的印象是「大隻型男」，但他內心深處一直住著一個音樂魂，他透露自己從小到大的夢想就是成為一名歌手。占士丁丁對於擁有屬於自己的第一首廣東話歌：「我真係好、好、好、好開心！由細到大，我嘅夢想就係成為一個歌手，可以出自己嘅歌。我細個喺英國、去過法國、美國、中東、泰國等等，但我一直以為呢個夢想係不可能實現嘅。估唔到我喺香港夢想成真，所以我真係打從心底愛呢度嘅大家。」

新歌的主題

占士丁丁今次的歌曲想帶給大家的是對香港人的感激：「好想講我同香港嘅故事，同埋我對香港人嘅感激。因為我喺香港感受到好多愛，大家仲好努力教我講廣東話，好有心機，又唔會笑我講得唔好。冇大家嘅支持，就冇今日嘅占士丁丁。」雖然在錄音過程中，占士丁丁笑言自己「廣東話真係好差」，但為了這份「情書」，他付出不少心血。他逐字逐句去理解歌詞的意思，再投入感情，「我係香港感受到好多愛，大家唔單止冇笑我，仲好努力去教我，呢份支持係我以前未想像過嘅。」

占士丁丁在港兩年間的進步

占士丁丁表示最初來到香港，一句廣東話都不懂，他笑言自己像「外星人」：「去過咁多國家，廣東話係最難學嘅語言！因為有好多聲調（Tones），普通話得4個，廣東話有9個！有時我發音差少少，個意思就完全唔同咗。」對他來說最難捱的一定是當初參加《中年好聲音》時。因為當初占士丁丁一句廣東話都不懂：「我完全聽唔明大家講咩，覺得好寂寞、好迷失。雖然成件事好刺激，我係唯一嘅鬼佬，入到100強，好多媒體報導，但我真係唔知大家同我講緊咩。」

占士丁丁在訪談中感性地表示，他非常珍惜在香港舞台上表演的機會：「好彩後期大家變咗好朋友，會用簡單英文解釋畀我聽，特別係Stephanie（車婉婉），佢喺台上會即刻翻譯評判嘅說話畀我聽，我真係好感激佢。」占士丁丁覺得他住在香港這兩年，廣東話進步了一點點：「我以前一句都唔識，宜家起碼聽得明少少。我2026年嘅目標係可以講到流利嘅廣東話，去表達對香港人嘅尊重。」

未來目標：2027年進軍紅館

雖然學廣東話很辛苦，但占士丁丁並沒有想過放棄。對於未來，占士丁丁有著宏大的藍圖。他的2026年目標是能說出一口流利的廣東話，這不單是為了事業，更是為了對香港人的一份尊重：「我見到好多外國朋友住咗十幾年都唔識講，我想挑戰自己。」他計畫在2026年推出個人的廣東話專輯，並希望能與不同的音樂人合作，嘗試更多元的曲風。 而他最終極的夢想，是在2027年踏上紅館。「我知呢個夢想聽落好瘋狂，所以我將我嘅演唱會暫名為《Impossible Dream》（不可能的夢想）。我想用一年的時間，去練好二十幾首廣東歌。我相信只要我努力，呢個『不可能』終有一日會變成『可能』。」

其實廣東話對外國人來說，難度在於九聲六調。占士丁丁在訪談中示範了「難」和「爛」的發音，並笑言自己的腦袋常因此「起火（My brain is already on fire）」。

地道香港口味：鳳爪與皮蛋

有趣的是，占士丁丁除了愛廣東歌，還擁有一顆「香港胃」。相比起西餐，他更情迷香港的飲茶文化。「我仲好鍾意食鳳爪，係我嘅Dim Sum Favorite！我係個好『港式』嘅鬼佬，我鍾意食皮蛋瘦肉粥、牛雜、大腸，好多外國人驚嘅嘢我都鍾意食，因為我好熱愛香港文化！」

他甚至能熟練地用廣東話點餐：「唔該，我想要食叉燒包，同埋凍檸茶！」看到他對香港文化的熱愛，不難理解為何他在短時間內能獲得大批香港Fans的青睞。

在香港找到歸屬感的占士丁丁

占士丁丁的出現，為《中年好聲音3》增添了不少國際色彩，但也讓我們看到，文化和語言的隔閡在音樂面前，其實可以變得很渺小。占士丁丁這顆充滿熱誠的心，比起他那一身結實的肌肉，或許更能打動人。2027年的紅館，我們拭目以待。在專訪結束後的拍照時間，占士丁丁不時露出燦爛的笑容，還主動用手勢比心。雖然他依然會因為某個廣東話發音而露出苦惱的神情，但他那份想融入香港的決心，已經足夠讓他在這片土地上，唱出屬於自己的、最動人的好聲音。