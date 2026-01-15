李修賢孖沈震軒拍片真實狀態曝光　親揭當年「不想拍戲了」的原因

現年73歲的李修賢，縱橫影圈多年，過往在港產片中飾演警探角色深入民心，有「御用警探」之稱，更獨具慧眼，一手捧紅了黃秋生、張家輝、周星馳及成奎安等人。最近，沈震軒難得與這位影壇大前輩合作，馬上把握機會向對方「偷師」，兩人除了大談入行辛酸史外，李修賢更對這位後輩讚不絕口，並透露自己當年淡出影圈的原因。

李修賢當年憑電影《公僕》，一年內連奪金馬及金像獎，是首位成為雙料影帝的香港演員。(劇照)

近年李修賢轉戰內地拍攝視頻，大爆演藝界秘聞，早前在街上被野生捕獲。（小紅書）

沈震軒難得與李修賢這位影壇大前輩合作，馬上把握機會向對方「偷師」。（小紅書截圖）

沈震軒視李修賢為偶像

片段中，未知是否配合角色造型，李修賢除了留著一頭白髮，連眉毛都全白，身穿唐裝、手戴佛珠和玉戒的他，一舉手一投足依然霸氣十足，說話更是非常「夠中氣」。沈震軒見到前輩李修賢即時變得拘謹又興奮，坦言自己從小看對方的警匪片長大，是他偶像：「今日終於看到他了！」兩人在片中細數入行年資，沈震軒指自己入行約20年，其中在TVB打滾了9年才離巢。李修賢則透露自己是邵氏演員訓練班第一期出身，入行至今已54年。

沈震軒坦言自己從小看劉修賢的警匪片長大，視對方是偶像。（小紅書截圖）

兩人在片中細數入行年資。（小紅書截圖）

李修賢透露自己是邵氏演員訓練班第一期出身，入行至今已54年。（小紅書截圖）

做新人最緊要「唔好俾人鬧」

談及電視台的磨練，雖然李修賢主力拍電影，但他也知道在電視台做後輩是熬得非常的累。他問到沈震軒做新人時候的感受。沈震軒回憶當年雖然辛苦，但慶幸學到很多基本功：「好似這天跟老師（李修賢）拍戲，那些看機器、看燈光，全部都是從電視台學回來的。」他更提到做「跑龍套」的日子，常在後面觀察前輩演戲，從中偷師。

沈震軒回憶當年在電視台雖然辛苦，但慶幸學到很多基本功。（小紅書截圖）

沈震軒說當年在電視台學到的東西，對他之後的拍攝工作很有幫助。（小紅書截圖）

李修賢非常認同，更一針見血地指出做演員最重要在片場「醒目」：「要在後面後台看前輩，還有留意拍人家的時候，誰給導演罵，誰做錯事。」沈震軒隨即爆出心聲：「我們以前做新人最重要的，就是『不要給人罵』，這就是我們的目標！」李修賢亦補充，因為新人一旦NG多次，「再來再來」工作人員就會煩躁，所以「執生」非常重要。

李修賢指出做演員最重要在片場「醒目」。（小紅書截圖）

沈震軒回想做新人時，最大的目標就是不要給人罵。（小紅書截圖）

揭當年「不想拍戲了」原因

李修賢表示沈震軒入行的年份，他剛好不想拍戲了，「那個時候應該差不多2000年，因為我覺得整個影圈在改變。但他們還有尾巴，就是在電視台還可以熬，要是沒有電視台製作，他們根本沒有出路。」李修賢又直接問沈震軒最現實的問題：「你覺得你二十幾年來，做演員可以維持生活嗎？」沈震軒坦言：「說真的，如果是超一線的那些是可以，但很多現在做我們這行業的人，好多都有不同的行業，做幾份工作。」但沈震軒強調，他們訓練班開始做起的演員，心中都有著「一團火」，「我們有一天還沒滅的那一刻，我們都會繼續努力。」

李修賢稱2000年的時候，萌生「不想拍戲了」的念頭。（小紅書截圖）

因為李修賢覺得整個影圈在改變。（小紅書截圖）

李修賢點名讚上進

李修賢對沈震軒的想法表示欣賞，指對方既學拍戲又經營生意，非常上進：「要是結了婚、要養家、養父母、養妻兒，早就跑了。」他在片尾更主動為沈震軒的健身室賣廣告，呼籲年過40歲的朋友要注意健康去健身，更搞笑地說：「你說我介紹的，他會打折！」展示幽默一面。

沈震軒稱他們訓練班開始做起的演員，心中都有著「一團火」。（小紅書截圖）