頂級富二代飯局曝光　個個非富則貴稱邀施伯雄絕為「蹭流量」

前《Vogue》中國版主編、被譽為「時尚女魔頭」的張宇（Angelica）日前於香港舉辦一場極高規格的私人聚會。是次聚會並非純粹社交，而是由張宇親自穿針引線，將意大利男裝巨頭Zegna（傑尼亞）的第四代繼承人帶入香港頂級名流圈，引薦予本港多位有成就的「富二代」及年輕才俊。

上流私人聚會，右上三及左下三為Zegna繼承人！（小紅書照片）

引薦Zegna第四代 張宇：大家族二代壓力巨大

張宇在社交平台小紅書上分享，是次聚會旨在讓兩位繼承人與香港最具代表性的年輕領袖進行深度交流，探討時尚、商業與文化趨勢。她寫道：「這次香港晚宴我刻意組織了香港名望家族有成就的二代們和兩位兄弟交流。很多人都覺得出自大家族容易，但其實對他們的期望也是巨大的…當晚大家有很多共同話題，交流很多，充滿向上正能量，我也很開心，非常期待他倆領導的傑尼亞更上一層樓！」

張宇、陳柏熹與Zegna第四代合照。（小紅書照片）

施伯雄陳柏熹現身。（小紅書照片）

施伯雄陳柏熹現身 張宇笑稱邀施是為「蹭流量」

獲邀出席的嘉賓均為香港豪門出身、且在各自領域有所成就的年輕精英，當中包括：施伯雄和陳柏熹，張宇笑言請施伯雄的原因：「他自己本來就出色，請他和千語沒關係，在此提到他純粹就是想蹭點流量…」而施伯雄亦回覆：「這個 post 流量不夠我很難交代 ，謝謝 AC姐的邀請，其實幾年前我已經有留意你多元化的業務和頂級的成就，很開心終於能認識和參與難忘的晚上。」