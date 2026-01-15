「40億千金」蔡頌思山頂豪宅慶生　親自策劃佈置揭豪門晚宴細節

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）家境富裕，背景顯赫，爺爺是「海產大王」蔡繼有，爸爸是新華集團主席及香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深，蔡頌思因在2020年參選港姐而為人熟識，去年3月她與日籍金融才俊老公Mikie在五星級酒店舉行盛大婚禮，出席的賓客相當有份量，特首李家超都有到場祝賀。上個月底蔡頌思迎來32歲生日，她在山頂豪宅舉行Party慶生，更全程親自策劃佈置！

蔡頌思曾在2020年參選港姐。（資料圖片）

蔡頌思與日籍丈夫在越南舉行奢華婚禮。（IG@jocelynchoizs）

夢幻婚禮。（IG@jocelynchoizs）

夢幻婚禮。（IG@jocelynchoizs）

夢幻婚禮。（IG@jocelynchoizs）

榮升人妻！（IG@jocelynchoizs）

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）大婚。（IG@jocelynchoizs）

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）大婚。（IG@jocelynchoizs）

甜蜜。（IG@jocelynchoizs）

甜蜜。（IG@jocelynchoizs）

新娘子。（IG@jocelynchoizs）

出席的賓客相當有份量。（IG@jocelynchoizs）

蔡頌思山頂別墅搞生日Party

蔡頌思拍片記錄，並寫道：「在香港別墅舉辦的女演員生日晚宴是怎樣的？歡迎收看極限八小時策劃+佈置的超刺激生日晚宴vlog😆帶大家看看女演員私下的生活～晚宴從構思到落實都是我一步步完成的，非常有成就感❤有好朋友和家人的陪伴，今年也是幸福快樂的一年🥰」片中所見，蔡頌思先到超市採購飲料、生果、一次性餐具等，回家後即着手佈置場地，還找來細佬幫手佈置各種裝飾，之後她就與工人姐姐一起準備食物，不但有熟食，還有甜品，非常豐富！現場設有多張長餐枱，統一鋪上白色枱布及擺上燭台，相當有規模！

32歲生日。（IG@jocelynchoizs）

32歲生日。（IG@jocelynchoizs）

32歲生日。（IG@jocelynchoizs）

山頂別墅搞Party。（影片截圖）

山頂別墅搞Party。（影片截圖）

山頂別墅搞Party。（影片截圖）

先到超市採購。（影片截圖）

發現烏龍茶特價即掃貨！（影片截圖）

發現烏龍茶特價即掃貨！（影片截圖）

着手佈置。（影片截圖）

着手佈置。（影片截圖）

準備食物。（影片截圖）

準備食物。（影片截圖）

準備食物。（影片截圖）

現場設有多張長餐枱。（影片截圖）

有規模！（影片截圖）

親自策劃佈置！（IG@jocelynchoizs）

+ 15

蔡頌思曾在2020年參選港姐

現年32歲的蔡頌思早在2016年起已演出舞台劇，2017年與張達明及蘇玉華等劇場界猛人合作《塵上不囂》，自小已參加學界戲劇節的她，大學時已於全球的《華語大學莎士比亞比賽》中勇奪「最佳女演員」，2020年參選港姐時因「40億千金」的身份而備受關注。蔡頌思婚後繼續演藝工作，除了打入內地做短劇女主角之外，還逐步接手家族生意，並在香港大學攻讀MBA！

「40億千金」蔡頌思。（IG@jocelynchoizs）

性感靚相。（IG@jocelynchoizs）

性感靚相。（IG@jocelynchoizs）

張達明憶述與蔡頌思的相識經過，以及過往多次合作。（影片截圖）

大讚蔡頌思多才多藝。（影片截圖）

蔡頌思早前獲邀與內地演員周宇航領銜演出青春浪漫喜劇《對不起，我磕到你了》。（官方提供）

首次擔演女主角的Jocelyn直言感覺鼓舞：「第一次追看自己嘅劇集，感覺好奇妙，身邊有好多朋友睇完都話好睇，好開心，畀到我好強滿足感，亦係人生中全新感覺。」（官方提供）

Jocelyn表示：「最有趣嘅事，就係我同男主角嘅身高差，佢身高185CM，我就160CM唔到，身高相差25CM，所以我哋大部分時間都係無法同框，尤其是拍壁咚一幕。」（官方提供）