「40億千金」蔡頌思山頂豪宅慶生 親自策劃佈置揭豪門晚宴細節
撰文：董欣琪
出版：更新：
「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）家境富裕，背景顯赫，爺爺是「海產大王」蔡繼有，爸爸是新華集團主席及香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深，蔡頌思因在2020年參選港姐而為人熟識，去年3月她與日籍金融才俊老公Mikie在五星級酒店舉行盛大婚禮，出席的賓客相當有份量，特首李家超都有到場祝賀。上個月底蔡頌思迎來32歲生日，她在山頂豪宅舉行Party慶生，更全程親自策劃佈置！
蔡頌思山頂別墅搞生日Party
蔡頌思拍片記錄，並寫道：「在香港別墅舉辦的女演員生日晚宴是怎樣的？歡迎收看極限八小時策劃+佈置的超刺激生日晚宴vlog😆帶大家看看女演員私下的生活～晚宴從構思到落實都是我一步步完成的，非常有成就感❤有好朋友和家人的陪伴，今年也是幸福快樂的一年🥰」片中所見，蔡頌思先到超市採購飲料、生果、一次性餐具等，回家後即着手佈置場地，還找來細佬幫手佈置各種裝飾，之後她就與工人姐姐一起準備食物，不但有熟食，還有甜品，非常豐富！現場設有多張長餐枱，統一鋪上白色枱布及擺上燭台，相當有規模！
+15
蔡頌思曾在2020年參選港姐
現年32歲的蔡頌思早在2016年起已演出舞台劇，2017年與張達明及蘇玉華等劇場界猛人合作《塵上不囂》，自小已參加學界戲劇節的她，大學時已於全球的《華語大學莎士比亞比賽》中勇奪「最佳女演員」，2020年參選港姐時因「40億千金」的身份而備受關注。蔡頌思婚後繼續演藝工作，除了打入內地做短劇女主角之外，還逐步接手家族生意，並在香港大學攻讀MBA！