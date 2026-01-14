前TVB男神內地拍劇收養流浪貓　一細節獲讚：果然有愛心的人都帥

46歲前TVB帥氣小生吳卓羲（Ron）近年在大灣區人氣爆燈，綜藝、商演接不停，最近他還回娘家拍攝重頭劇《璀璨之城》，令一眾劇迷相當期待。過往吳卓羲在TVB劇集中經常飾演性格火爆、衝動的角色，因而成為他在觀眾心目中的標誌性「人設」。但現實中的吳卓羲除了靚仔親民之餘，還是一位「資深貓奴」。近日，有網民分享吳卓羲在珠海拍攝新劇《璀璨之城》時，收養流浪貓的好人好事，可謂愛心爆棚。

吳卓羲不只靚仔，還非常有愛心。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲很愛小動物，支持大家領養。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲同貓貓有不少合照。（微博@Ron吳卓羲）

抱貓手勢獲讚專業

近日，有網民在社交平台分享影片，片中見到吳卓羲完成拍攝工作離開時，為前來探班的粉絲簽名。然而，大眾的焦點卻落在他懷中的一隻貓咪身上。只見吳卓羲一手拿筆簽名，另一隻手則將貓咪緊緊抱在懷中，手勢相當純熟，儼如抱BB一樣，期間他更充滿父愛地低頭問貓咪：「你來簽嗎？」畫面非常有愛。而貓咪在吳卓羲的懷抱中顯得極度放鬆，長爪子和尾巴自然垂下，一副好鬆弛的樣子，看來這位「主子」，已經對吳卓羲這位「新任鏟屎官」充滿信任。

吳卓羲日前收工離開時，為一班粉絲簽名。（小紅書截圖）

吳卓羲手抱著的貓咪意外成焦點，吳卓羲還擔心貓咪見到那麼多人，會否受驚。（小紅書截圖）

航空箱露玄機

據網民透露，這隻貓咪是吳卓羲在當地拍劇時遇見的流浪貓。而更令人感動的是，正當大家希望吳卓羲能把貓咪帶回香港時，有眼利的網民則發現，吳卓羲就是在工作人員手拿著的全新航空箱上簽名，「下面有個新嘅航空箱，應該係帶返去了」。推測吳卓羲是準備將貓咪帶回香港家中。網民紛紛留言大讚：「吳卓羲好會抱貓」、「愛小貓的人都很善良」、「哇塞真帥氣啊，以前看TVB老覺得他演衝動角色好討厭，現在看本人真的很有魅力」、「果然有愛心的人都帥」、「太加分太帥了！」。

吳卓羲大讚吳卓羲抱貓手法純屬。（小紅書截圖）

貓咪在吳卓羲懷裡露出非常舒服的樣子。（小紅書截圖）

堅拒棄養

博主以「貓界大佬」形容吳卓羲，早前吳卓羲曾透露家中現有11隻貓及4隻大狗，全部都是領養回來的。吳卓羲非常關注流浪動物，早年他更曾發起生日應援集資，為流浪貓狗的機構眾籌，愛心爆棚。吳卓羲認為養動物是一世的責任，對棄養絕對反感，除了開工拍戲的日子，他都會一手一腳、用心去照顧每一隻愛寵。