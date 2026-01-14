龍劍笙門票難搶過巨星獲封「粵劇界GD」　過百長者通宵排幾晚撲飛

誰說追星是年輕人的專利？81歲粵劇名伶龍劍笙（阿刨）證明了薑愈老愈辣！龍劍笙本月初剛完成西九演出的粵劇《龍劍笙 李後主》，下月將乘勝追擊，繼續演出數場《李後主》及《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場。門票前日（12日）公開發售，結果一如預期「秒殺」，令大批負責「撲飛」的孝順子女叫苦連天，更有人將阿刨封為「粵劇界GD（G-Dragon）」，可見其叫座力驚人！

孝順仔女搶飛失敗 嘆難買過MIRROR、Coldplay

阿刨久休回歸，加上已年過80未知何日會隨時告別舞台，餓了多時的戲迷當然不會放過機會。門票火速售罄後，不少搶不到飛的網民湧入「吾識大戲」Facebook專頁大吐苦水，甚至跪求主辦方加場。有網民無奈留言，指自己身經百戰，過往憑實力與網速成功搶購MIRROR、MAMA頒獎禮甚至Coldplay等一票難求的門票，原本以為今次幫媽媽買粵劇飛「實食冇黐牙」，怎料竟然撲空，甚至有子女表示：「全家總動員都搶唔到，阿媽個樣好失望」，笑言阿刨絕對是「粵劇界GD」，魅力勁過頂流偶像。

有網民無奈留言，指自己身經百戰，過往憑實力與網速成功搶購MIRROR、MAMA頒獎禮甚至Coldplay等一票難求的門票，原本以為今次幫媽媽買粵劇飛「實食冇黐牙」，怎料竟然撲空，笑言阿刨絕對是「粵劇界GD」。（Threads）

婆婆通宵瞓街排足8晚 無懼食風只為見偶像

網上搶不到，線下排隊更是戰況激烈。有網民分享戲曲中心地下的震撼畫面，早在公開發售前一晚已有過百人排隊，當中大部份皆為長者，據指早於1月5日已有人開始霸位，排頭位的戲迷足足在街頭瞓了8晚，有些則瞓了3、4晚。要知道近日天氣寒冷，加上戲曲中心設計通風，一眾七、八十歲的老友記為見偶像一面，都要穿上厚厚禦寒衣物通宵食風，這份魄力與堅持實在令人佩服！不過現場除了長者，亦不乏年輕面孔，看來阿刨的粉絲層相當廣泛。

主辦呼籲勿買黃牛 網民湧fb專頁表不滿：恐怖過排急症

門票售罄後，「吾識大戲」fb專頁發文引述：「笙姐向來自各地的觀眾朋友再三致謝，感恩大家捧場及熱烈支持！🙏🏽『吾識大戲』仝人亦為此感到十分鼓舞，定必全力以赴，為大家呈獻精彩演出🎉 由於表演場地座位有限，網上及現場購票均反應熱烈，未能滿足所有觀眾需求，在此感謝各位的支持與諒解，亦感激各位支持笙姐及我們團隊的朋友。」大會亦呼籲各位戲迷切勿光顧「黃牛黨」，免招不必要損失及助長炒風。然而，網民則留言表達不滿：「仲好意思喺度叫人唔好炒黃牛飛！真係睇到都嬲。 根本啲飛係hold起晒 . 用黃牛炒返出嚟 。好心主辦單位就安排一個大啲嘅場。」、「由10點入，30分鐘又30分鐘，直到5點，1張都買唔到」、「不知所謂，我買了門票但到了付款就被彈出，足足浪費我幾個小時！」、「恐怖過去醫院急症室排隊~」

45年前後再演《李後主》 阿刨感性留言：轉眼已45年

自從早前公布龍劍笙再演《李後主》的消息後，戲迷已引頸以待。阿刨在宣傳單張上感性回顧，提到1981年葉紹德先生編寫《李後主》給她演出的往事。「1981年，葉紹德先生編寫了《李後主》給我去演，那時稚嫩的我欠缺信心去演一位歷史人物，心情是誠惶誠恐！尤幸得師父悉心指導，和各位前輩：靚次伯先生，朱秀英女士和任冰兒女士同台演出，最後得以成功連續在利舞台演出二十場。」她更對比1981年與2026年《李後主—大婚》的照片，感嘆：「轉眼已45年！」感謝觀眾耐心等候和支持。今次她將帶領梁芷萁、梁煒康、黎耀威等一眾年青演員傳承這齣經典，難怪戲迷無論如何都要入場支持。

