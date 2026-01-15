傅穎即將搬屋公開杭州舊居採光十足 回港住逾千萬海景豪宅
撰文：董欣琪
傅寶誼（Theresa，原名傅穎）近年長駐內地發展，積極直播帶貨，曾先後定居北京、廣州、上海、東莞等地，前年搬到杭州發展，但定居一年後，日前她就透露將會搬屋：「每次搬家的時候，都會和自己說，持有的東西再少一些吧。你有否問過自己，一個人為什麼會有那麼多東西？真的有需要嗎？人生下半場，一直在做減法，不是嗎？」
傅穎公開杭州舊居採光十足
相中所見，傅穎在杭州的屋企裝修簡約，空間闊落，設有落地玻璃窗，採光十足，即將搬離的她，亦曾感性發文：「辛苦了，你很棒，本來說在杭州只會待半年，你最終堅持一年了，感性一下沒關係的。這一年陪伴我的這個家，我真的很喜歡，早上陽光灑進屋內，讓我的心情也很美，房間的大小正合我意，我就喜歡睡小小的睡房，把工作帶進家裡，習慣了其實真的還好。人大了後對於離別還是會有點小傷感，縱使知道離別是必然的，為了處理情緒，我容我自己躺在床上發呆了幾小時，向前走吧寶寶 （不好意思 我叫我自己😀）」
傅穎回港住逾千萬海景豪宅
早年轉戰北上發展的傅穎，曾拍片公開她在南昌站「匯璽」的「迷你海景豪宅」，據知她所住的是兩房間隔單位，實用面積約468呎，市值約1,200萬，租金至少2.7萬。雖然單位面積不大，但絕對是麻雀雖小，五臟俱全，露台可望無敵海景，裝修以白色簡約風為主調，兩間房分別用作睡房及衣帽間，她還養了一隻愛貓「瓜瓜」，屋內亦有貓跳台等設施，方便貓貓盡情放電。