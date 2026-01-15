傅穎即將搬屋公開杭州舊居採光十足　回港住逾千萬海景豪宅

傅寶誼（Theresa，原名傅穎）近年長駐內地發展，積極直播帶貨，曾先後定居北京、廣州、上海、東莞等地，前年搬到杭州發展，但定居一年後，日前她就透露將會搬屋：「每次搬家的時候，都會和自己說，持有的東西再少一些吧。你有否問過自己，一個人為什麼會有那麼多東西？真的有需要嗎？人生下半場，一直在做減法，不是嗎？」

Theresa近年長駐內地發展。（微博@Theresa傅穎）

好性感呀！（IG@theresafu.ww）

度假。（IG@theresafu.by）

度假。（IG@theresafu.by）

傅穎前年搬到東莞發展，而新公司的老闆原來就是其前緋聞男友胡清藍。（小紅書圖片）

入住複式豪宅。（影片截圖）

牆身同地磚都採用雲石。（影片截圖）

胡清藍更親自幫傅穎的愛貓砌貓架。（影片截圖）

其後搬到杭州發展。（IG@theresafu.by）

Theresa透露將會搬屋。（IG截圖）

設有落地玻璃窗。（IG截圖）

採光十足。（IG截圖）

傅穎公開杭州舊居採光十足

相中所見，傅穎在杭州的屋企裝修簡約，空間闊落，設有落地玻璃窗，採光十足，即將搬離的她，亦曾感性發文：「辛苦了，你很棒，本來說在杭州只會待半年，你最終堅持一年了，感性一下沒關係的。這一年陪伴我的這個家，我真的很喜歡，早上陽光灑進屋內，讓我的心情也很美，房間的大小正合我意，我就喜歡睡小小的睡房，把工作帶進家裡，習慣了其實真的還好。人大了後對於離別還是會有點小傷感，縱使知道離別是必然的，為了處理情緒，我容我自己躺在床上發呆了幾小時，向前走吧寶寶 （不好意思 我叫我自己😀）」

傅穎。（IG@theresafu.bo）

傅穎在杭州的屋企。（IG@theresafu.bo）

不時拍片。（影片截圖）

愛貓。（IG@theresafu.bo）

舒適。（IG@theresafu.bo）

直播帶貨。（小紅書圖片）

空間闊落。（小紅書圖片）

曬太陽。（小紅書圖片）

舒適。（小紅書圖片）

夜景。（小紅書圖片）

好多嘢。（小紅書圖片）

好多嘢。（小紅書圖片）

傅穎回港住逾千萬海景豪宅

早年轉戰北上發展的傅穎，曾拍片公開她在南昌站「匯璽」的「迷你海景豪宅」，據知她所住的是兩房間隔單位，實用面積約468呎，市值約1,200萬，租金至少2.7萬。雖然單位面積不大，但絕對是麻雀雖小，五臟俱全，露台可望無敵海景，裝修以白色簡約風為主調，兩間房分別用作睡房及衣帽間，她還養了一隻愛貓「瓜瓜」，屋內亦有貓跳台等設施，方便貓貓盡情放電。

曾拍片公開她在南昌站「匯璽」的「迷你海景豪宅」。（影片截圖）

有衣帽間。（影片截圖）

無敵海景。（影片截圖）

無敵海景。（影片截圖）