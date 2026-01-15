劉佩玥生蛇半夜痛醒　分享自身經歷：好似入面有煙頭焫個皮膚咁

劉佩玥（Moon）登上林盛斌（Bob）的健康資訊頻道分享，原來她於2021年時在拍劇期間「生蛇」，卻沒有立刻看醫生。腰部像火燒的痛楚令Moon晚上會痛醒；甚至連眼睛附近的位置也有「起泡」，幸好在諮詢醫生後，得知只是免疫系統問題影響到皮膚，未有影響視力。



劉佩玥憶述，一開始打了一個噴嚏之後，背部神經就很痛、很拉扯，但當時開工夜接日、日接夜，她以為只是肌肉痠痛，忙於拍攝也沒有為意，錯過了72小時的黃金治療時間。直到第五天皮膚出現水泡，晚上Moon因為像火燒、觸電的痛楚而痛醒，抽痛像是裡面有煙頭灼傷皮膚，「一下一下」地持續一整晚，她終才去求醫。

劉佩玥：「（腰部）呢個位開始痕，我以為係因為落雨，我都未理佢，直至到第5日，有一粒粒水疱，尤其是去到夜晚，佢會陰啲陰啲痛出嚟，會覺得好奇怪，係會痛醒。之後開始嚴重，嗰種嚴重法係好突然，抽吓抽吓，觸電感覺同埋keep住火燒咁，好似入面有煙頭焫個皮膚咁，好痛！」

這次「生蛇」的經歷，加上Moon之前曾有玫瑰痊瘡，令她更關注自己免疫系統的問題。Moon也提醒大眾要好好照顧自己的身體，希望大家不要經歷「生蛇」的辛苦和痛，有需要的話亦可以打「蛇針」預防。