一代女神水彩畫作入選畫展　才貌兼備多幅作品曾得獎盡顯藝術天份

現年58歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）出道40年，歌影視三棲，近年密密在內地舉行巡迴演唱會，依然大受歡迎！其實周慧敏一向都是內外兼備的才女，會唱會演會彈琴又會畫畫，近日她的兩幅作品《後巷》及《舊居》就入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」！

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）。（IG@vivianchowwaiman）

優雅地老去。（IG@vivianchowwaiman）

女神！（IG@vivianchowwaiman）

多年來依然Keep住靚樣。（IG@vivianchowwaiman）

保養得宜。（IG@vivianchowwaiman）

保養得宜。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏水彩畫作入選畫展

周慧敏分享開幕禮照片，並寫道：「抱歉本人沒有預早告知大家，連朋友都沒有告知，因為有點社恐，只能專心完成今日的開幕禮，再慢慢寫個post與大家分享。衷心感謝大會籌劃人廖小平老師的賞識，邀請我以水彩愛好者之姿參與是次展覽。此次匯集三十多國、六十多位畫家之作，好榮幸我能作為香港的一份子參與。得以近距離欣賞多位名家真跡，讓我大開眼界同時，也上了好好的一課。兩幅參展作品《後巷》與《舊居》，記錄了二十幾年前的香港景象，如今景物雖在，卻已滄海桑田。很慶幸能以繪畫形式留存這份屬於我們的集體回憶。今日在展場聆聽多方分享，心裡火熱，期盼自己在步人生新階段時，再有新作品見大家。❤️」

周慧敏的兩幅作品《後巷》及《舊居》入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏的兩幅作品《後巷》及《舊居》入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」。（IG@vivianchowwaiman）

《後巷》。（IG@vivianchowwaiman）

《舊居》。（IG@vivianchowwaiman）

開幕禮。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏多幅作品先後得獎

周慧敏曾醉心水彩畫作，筆下多幅作品先後得獎，當中水彩畫《新疆老翁》曾於2001年獲得「視藝新紀元獎」，2002年憑作品《望過去，看將來》入圍首屆「中國水彩人物畫展」，她又曾獲邀參加畫展，盡顯其藝術天份，絕對是才貌兼備！

《新疆老翁》曾於2001年獲得「視藝新紀元獎」。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

2002年憑作品《望過去，看將來》入圍首屆「中國水彩人物畫展」。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

筆下多幅作品先後得獎。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

周慧敏的愛犬豬仔。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

國畫。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

才女！（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）