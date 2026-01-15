炎明熹告別以往清純形象　搖身一變輕熟女晒性感大露纖腰及美腿

現年20歲的炎明熹（Gigi）在社交平台分享了一輯全新的造型照，驚艷了不少的網民和粉絲，紛紛感嘆「Gigi真的長大了」。自從炎明熹離巢TVB後，為了追求個人發展，她成立了自己的工作室，無論在音樂路線還是形象上都積極求突破，決心與以往的鄰家少女形象告別。

炎明熹保持更新社交網與粉絲互動。（IG：@yiminghay）

炎明熹決心與以往的鄰家少女形象告別。(ig@yiminghay)

一改以往形象，性感又青春

這次的性感造型相當引人注目。炎明熹身穿一套黑色直紋西裝套裝，搭配白色波點，設計獨特而大膽。內搭的超短身上衣及內衣，完美展現她纖細的腰身和腹部線條，下身則配襯同系列的超短泡泡裙，搭配神秘的黑色絲襪及高跟鞋，令她的修長美腿無比搶眼。整體造型不僅時尚，也充滿了吸引力。

炎明熹身穿一套黑色直紋西裝套裝，搭配白色波點，設計獨特而大膽。(ig@yiminghay)

出道以妹妹頭示人

在容貌方面，炎明熹顯然愈加成熟。她將標誌性的齊瀏海改為中分長髮，柔順的髮絲增添了幾分仙氣。精緻的淡妝突顯了她的一雙大眼睛，眼神更加深邃迷人，彷彿蘊含著故事，完全擺脫了出道初期的稚氣，呼應了她的成長與蛻變。這樣的顏值再創高峰，展現出輕熟女性的獨特魅力。隨著這輯照片的曝光，網友們紛紛留言讚美炎明熹「禾稈冚珍珠」，不僅唱功出眾，更在時尚表現力上顯示了無限潛力，證明她的全面發展。