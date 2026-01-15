御賜小仵作2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《御賜小仵作2》陸劇改編自小説《名捕夫人》，有清閒丫頭、 錢小白、劉宇作為編劇，樓健、李南為執導，由王子奇、蘇曉彤領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。第一季《御賜小仵作》爆紅成為陸劇黑馬，新一季沿用原班人馬再次回歸，探秘古裝懸案！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

御赐小仵作2@Weibo

《御賜小仵作2》電視劇情大綱

第二季承接唐中晚期背景，以「血色玉韘案」作為主線劇情。三年後，執掌三法司的權力者蕭瑾瑜（王子奇 飾）與晉升「御賜仵作」的王妃楚楚（蘇曉彤 飾），婚後已育有一子。他們聯手景翊等人抽絲剝繭，逐步破解長安和西南邊地交州兩地複雜的案情真相。三法司小分隊從一具佩戴血色玉韘的屍體著手調查，揭開南詔意圖入侵大唐、吞併疆土的陰謀，最後牽扯出18年前先帝突然暴斃的謀反舊案，並涉及南詔境外勢力與朝堂內部的皇權博弈，幕後黑手更用楚楚的性命威脅蕭瑾瑜，兩人智勇雙全，守護大唐西南邊地。此外，景翊（楊廷東 飾）與冷月（趙堯珂 飾）的感情線大有進展，由歡喜冤家到相依相守；白月光探案夫妻檔默契再度昇華，甜蜜到位。

《御賜小仵作2》播出時間｜最新追劇日曆

《御賜小仵作2》電視劇幾時播? 《御賜小仵作2》一共有28集，由騰訊視頻播放，首更4集，每日18:00時更新，SVIP 搶先看一集。

御赐小仵作2@Weibo

《御賜小仵作2》演員人物關係圖

先回顧《御賜小仵作1》的人物關係圖

御赐小仵作2@Weibo

《御賜小仵作2》演員

王子奇 飾 蕭瑾瑜

第一季是「玉面判官」，今季晉升為執掌三法司的權力者，與楚楚結了婚，並要保衛家國

御赐小仵作2@Weibo

蘇曉彤 飾 楚楚

由御賜小仵升格做王妃「御賜仵作」，心思細密，善於破案，三法司小分隊的重點人物

御赐小仵作2@Weibo

楊廷東 飾 景翊

輕功高強的大理寺少卿，與冷月感情大增，在三法司小分隊中經常收集情報

御赐小仵作2@Weibo

趙堯珂 飾 冷月

武功了得的江湖俠女，懷有家族心結，與景翊有感情發展