黃澤鋒自小遭體罰含淚憶癌逝父　性格火爆：可以撕開你兩邊丨專訪

58歲，對許多人來說是準備退休的年紀，但對黃澤鋒而言，卻是人生的第二次起跑。去年，他和太太陳麗麗透過人工受孕迎來二女兒黃熙喬，與大女兒黃熙恩相差6歲，引來外界不少爭議聲。不過，黃澤鋒見慣風浪，年輕時是泳壇健將，曾打破渡海泳紀錄，18歲離開游泳港隊後投身演藝圈，即擔正做男主角，卻因性格火爆及不擅交際，阻礙了事業發展。

為謀出路，黃澤鋒曾投資飲食業，卻又遇上沙士疫情令他輸清光並負債累累，加上當時與前妻離婚，雙重打擊下患上抑鬱症，甚至一度萌生輕生念頭。今集《由零說起》，黃澤鋒親自剖白從嚴父體罰、巨債陰霾到高齡產女的心路歷程，分享他如何從人生負數重回零點，尋回自我。



黃澤鋒人生都經歷好多高低起跌。（林志龍 攝）

黃澤鋒18歲離開游泳港隊後加入娛樂圈，眨眼已經40年前。（林志龍 攝）

「包租公」孻仔居住環境似籠屋

黃澤鋒出生於 60 年代，有一兄一姐，他是家中孻仔 。由於家庭環境特殊，父親是名乎其實的「包租公」，向大業主一口氣租下四層樓單位，再分拆出租做二房東 。聽起來很「富貴」，但現實卻是全家五口跟其他房客擠迫在同一屋簷下，「唔知大家知唔知咩叫包租，即係嗰啲板間房、黑白片粵語長片，陶三姑：『喂，包租婆收租呀！』我老竇就做包租嗰個 。」

當時一間屋住二十多人，黃澤鋒與哥哥分睡上下格床，父母住一間房，而姐姐則在閣樓住，其餘空間全是房客 。「居住環境好似籠屋，入住嘅通常係低下階層 。」

黃澤鋒有一兄一姐，一家五口同好多租客住一間屋。（受訪者提供）

黃父係二房東嘅「包租公」，一直對黃澤鋒都深存厚望。（受訪者提供）

6歲做街童「跳貨車」翻筋斗

在那樣品流複雜的環境長大，黃澤鋒6歲已是「街童」，經常在晚上6、7時於街頭玩「跳貨車」、翻筋斗 。有次被下班的父親撞破，黃父擔心兒子學壞，決定消耗他過剩的體力，便帶他踏入泳池 。「我最初游水好慘，眼鏡（泳鏡）都冇，我老竇好孤寒，我戴嗰啲係喺更衣室執人哋漏低唔要嘅 。」14歲那年，他游出成績獲邀加入港隊，他笑言是一個大解脫，因為在港隊之前，由父親親自監督的訓練簡直是「飽晒」 。

嚴父用裁縫尺體罰

「游得快要打，游得慢更加要打 。」黃父管教極嚴，回到家會拿出裁縫用來量度衣服、厚實且有凹凸點的木尺體罰 。「打落嚟留印，起碼一個月都褪唔到 。」直到父親在 1983 年因鼻咽癌離世，黃澤鋒才明白那是愛之深責之切，「佢對我嚴啲，我明白佢錫我先會咁，佢彌留走，再回頭都係望實我先斷氣，喺佢心目中我係最重要一個 。」那年黃澤鋒才16歲，憶起父親臨終前受盡病魔折磨，連口都張不開，要用牙刷撬開吃飯，黃澤鋒忍不住哽咽流淚 。

黃澤鋒憶起爸爸患鼻咽癌離世時好辛苦，不禁悲從中來。（林志龍 攝）

14歲 「西貢渡海泳」亞軍。（受訪者提供）

14歲 「香港冬泳長途賽」冠軍。（受訪者提供）

黃澤鋒自小被爸爸嚴格訓練游水，吃過唔少苦頭。（受訪者提供）

1983年，16歲「台灣拯溺大賽」奪七金。（受訪者提供）

性格火爆片場護母：我可以撕開你兩邊

18 歲離開港隊加入電視圈，初出道拍《人海綠皮書》與《雷射青春》已擔正男主角 。但他直言當時年少輕狂，不懂做人處世，性格又十分火爆 。在拍《奇幻人間世》時，他曾因導演出言傷及母親而幾乎在片場打交：「你唔可以X交叉Y我媽媽 。」

當時只有23、4歲的他血氣方剛：「我可以撕開你兩邊，我唔會同你客氣 。」這種火爆硬頸性格讓他錯失許多機會 。後來加入《城市追擊》採訪「風之后」李麗珊，他在長洲推撞霸位時因太投入工作而無心「打甩咗人哋手骹」。後來得任職TVB高層太太Winnie的提醒，以及人逐漸成長，才學懂妥協是一種藝術，笑著說：「如果我頭十年有而家處事的方法，應該會好紅 。」

黃澤鋒18歲TVB藝員訓練班畢業，媽媽都有參加畢業典禮。（受訪者提供）

年輕時嘅黃澤鋒外形俊朗，與何啟南及已故羅慧娟合照。（受訪者提供）

沙士輸清光 欠債與前妻分姻決裂

2001 年，黃澤鋒與前妻Winnie及友人投資火鍋店生意，起初兩年「賺到笑」。可惜遇上沙士，他因為不捨一手一腳做出來的心血，未及時「壯士斷臂」，由九龍搬到香港月租十六萬，見過落雹不好兆頭，店舖最終倒閉，債台高築 。他形容：「當時人又無、錢又無 。」

原來他與前妻的婚姻破裂早於2003年沙士期間已在醞釀 。當時兩夫妻雖然同住一屋，卻缺乏溝通，他直言：「當時住一間大屋，太太喺上面嗰層每日重複睇《流星花園》，我就喺下層打高爾夫球，我完全唔察覺佢思想上有變化，我無咁細心」 。當問題爆發，前妻提出分開一下，自尊心極強的他因一時鬥氣直接回了一句「好呀」，這件事讓他抱憾多年。「我嗰日同我太太麗麗講，講真，2004年嗰番說話我好後悔，事過境遷幾十年，問我後唔後悔，我後悔，覺得唔應該鬥氣。」

黃澤鋒曾經歷生意失敗及失婚，每日使2蚊。（林志龍 攝）

僻債搬入深井 每日2蚊生活費

生意失敗加上首段婚姻破裂，令黃澤鋒陷入嚴重抑鬱，「冇瞓過一個好覺，嗰幾年一個鐘醒一次，精神狀態點會好 ？」他搬到深井偏僻地方居住，每日生活費僅得兩元，「兩蚊，唔係兩萬蚊，係兩蚊 。」他會走路去荃灣，花三十多元買一包雪藏排骨撐足半個月 。

在最黑暗的日子，他曾站在村屋三樓邊緣想過跳下去一了百了 。「三樓跳落去頭撞地，都應該死 。」幸好姐姐在電話中罵醒他：「你死唔緊要，但我肯定你媽三日後一定死 。」想到年邁母親，他才及時懸崖勒馬，對著月亮決心說：「我喊夠喇，由今日開始，我由零開始 。」他靠著教游水、開吧與電視台工作，用一年多時間還清債務，證明只要肯由零說起，人生隨時可以再起跑 。

黃澤鋒亦有過失意日子，想過輕生，幸最後懸崖勒馬。（林志龍 攝）

離開TVB被視為「叛徒」：用兩年人工買六年青春

2012年，黃澤鋒決定離開效力25年的TVB，轉投當時大舉挖角的香港電視（HKTV）。在那個電視王國一家獨大的年代，離巢被視為一種「背叛」。「我同自己講，如果我嗰陣唔走，就以後都唔會走。我走嗰陣已經45歲，呢次係最後一次機會。」黃澤鋒直言，當時並不覺得自己是叛徒，而是一個選擇。雖然HKTV最後不獲發牌，黃澤鋒的演藝事業亦停滯，但仍然無悔，「我喺HKTV兩年嘅人工，等同喺TVB做五年甚至六年。我用兩年時間買返六年嘅青春，我係咪會著數啲。」

黃澤鋒過檔港視曾被指是叛徒。（林志龍 攝）

黃澤鋒曾過檔港視。（HKTV截圖）

黃澤鋒曾過檔港視。（HKTV截圖）

